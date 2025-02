Il centrodestra attacca:: "Paolini, parole assurde"

In seguito al crollo della finestra dell’istituto Bramante Genga su uno studente che era in attesa di entrare a scuola e che ha colpito poi al ginocchio anche un amico che era con lui, interviene il gruppo consiliare di centro destra "La nuova Provincia" che presenterà una interrogazione: "Fortunatamente i due ragazzi se la sono cavata con delle ferite – dicono Domenico Carbone, Enrico Rossi, Luca Serfilippi, Nicolò Pierini, Fernanda Sacchi e Daniele Malandrino – ma l’incidente si sarebbe potuto tramutare in tragedia. Dopo i sopralluoghi all’istituto, dalle parole del presidente non si può non dedurre che lo stato delle scuole presenti al Campus (di proprietà della Provincia) è ben noto a coloro i quali devono assicurare la sicurezza a studenti, personale scolastico che frequentano quegli edifici. Il presidente – aggiungono – si appella ai tagli alle Province a causa dei quali c’è l’impossibilità di effettuare le necessarie manutenzioni ma si dimentica di dire che, negli ultimi 20 anni la Provincia sempre guidata dal Pd si è sempre disinteressata di scuole preferendo utilizzare i soldi per scelte scellerate quali l’acquisto di derivati e quella delle azioni di un aeroporto, quello di Rimini, sull’orlo del fallimento".

Secondo ‘La nuova Provincia’ si è "sempre intervenuto quando accadono emergenze senza una vera programmazione e, purtroppo, quello di Pesaro non è un caso isolato". E aggiungono: "Rimaniamo basiti dalla proposta fatta da Paolini di costruire una scuola nel campus con nuove lottizzazioni, dimenticandosi così quelle dichiarazioni che il Pd ha sempre fatto in merito al "costruire sul costruito". Ci spiace che Paolini abbia scientemente deciso di architettare una presa in giro nei confronti dei ragazzi rappresentanti l’Istituto. A tal riguardo, vorremmo infatti sapere nello specifico dove la Provincia troverà i milioni di euro eventualmente necessari alla realizzazione dell’ampliamento del campus. E se il presidente si è confrontato con il Comune di Pesaro circa i tempi e la volontà di procedere con la variante urbanistica". Il gruppo consiliare conclude: "Presenteremo una interrogazione con la quale chiederemo delucidazioni in merito ai controlli che la Provincia effettua sui fabbricati scolastici, con quale scadenza vengono effettuati e quante risorse sono state impiegate, nel recente passato, per la manutenzione ordinaria".

ali.mu.