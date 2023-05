Il centrodestra: "Belloni ha votato sì: tutta colpa sua o è un capro espiatorio?"

"A Pesaro, sugli aumenti di stipendi e indennità destinati alla Governance di Marche Multiservizi, sindaco e Pd cascano dalle nuvole e si indignano: allora perché non sfiduciate l’assessore Belloni, che durante l’assemblea dei soci ha votato a favore?". A chiederlo sono i consiglieri di centrodestra di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima c’è Pesaro e Gruppo Misto i quali ritengono necessario convocare una commissione per ottenere le spiegazioni del caso. "Ricci e il segretario comunale Pd Bellucci, invece di indignarsi, spieghino la posizione che ha tenuto Pesaro in quell’assise e si accollino le dovute responsabilità. Dove sta la verità? E’ l’assessore Belloni il responsabile di questo pasticcio, oppure, come sempre, il sindaco cerca un capro espiatorio per nascondere le sue responsabilità ? Ricci dovrebbe sfiduciare il presidente della società Marche Multiservizi Pierotti che lui stesso ha nominato e che, in queste ore, con un doppio salto carpiato prova a fare retromarcia dichiarandosi estraneo dai fatti. Se nemmeno il presidente di Marche Multiservizi era a conoscenza di questa decisione, che cosa ci sta fare a capo dell’azienda? Come abbiamo più volte denunciato a Pesaro Marche Multiservizi gestisce la raccolta dei rifiuti in totale assenza di una strategia da parte dell’amministrazione comunale che, in cambio dei cospicui dividendi, ha abdicato totalmente le scelte. Il cambio di passo sarebbe dovuto partire dal migliorare la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti non certamente dall’aumentare i compensi al cda".