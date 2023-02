Il centrodestra chiede garanzie nel bilancio: "Manzi, soldi subito per la sicurezza sismica"

La perizia di verifica sulla vulnerabilità sismica della scuola Olivieri di via Confalonieri che attualmente ospita la primaria Manzi, sarà oggi oggetto di confronto pubblico tra amministrazione comunale e cittadini. "Dalla perizia – osserva la consigliera di centrodestra Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) – emerge che al momento la struttura ha l’agibilità e quindi può continuare ad ospitare le classi. Tuttavia, i tecnici fanno presente che alcuni interventi vanno fatti in tempi rapidi".

In attesa dell’incontro il centrodestra va al sodo. "Chiederemo – dicono i consiglieri di opposizione dei gruppi Lega, Prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia e Forza Italia – di prevedere un intervento già dalla prossima variazione di bilancio". E già, perché per procedere con gli interventi bisogna prima assicurare le risorse per farli. "Per la scuola di via Confalonieri chiederemo fin dalla prossima variazione le adeguate risorse a bilancio per un intervento che implementi il livello di sicurezza sismica – continuano –. L’approfondimento tecnico che abbiamo sostenuto ha dato risposte chiare che impongono di considerare questo intervento prioritario. Servono pertanto finanziamenti a bilancio ed una programmazione definita che permetta di valutare anche eventuali spostamenti temporanei per i tempi necessari ai lavori".

Il confronto è scaturito dalla preoccupazione delle famiglie a seguito degli eventi sismici di novembre scorso. "Abbiamo raccolto le preoccupazioni di molti genitori – concludono – con i bambini che frequentano la scuola Manzi.

Con un ordine del giorno d’urgenza abbiamo chiesto risposte e soprattutto rassicurazioni per le famiglie e sostenuto con fermezza l’importanza della redazione di una nuova valutazione tecnica più approfondita e accurata.

Il Comune ha proceduto a questa ulteriore e approfondita analisi ed ora che finalmente il documento è arrivato risulta chiaro che, per quanto la situazione al momento venga definita stabile, gli interventi strutturali serviranno". E’ giusto il confronto con le famiglie per garantire la massima trasparenza ed evitare qualunque allarmismo che possa venire a crearsi".

Solidea Vitali Rosati