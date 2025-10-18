Il centrodestra: "I professori hanno detto no"

"Siamo molto preoccupati per l’operazione di spostamento del liceo musicale e coreutico dal liceo scientifico Marconi al liceo artistico Mengaroni. Dai documenti che abbiamo ricevuto emerge chiaramente che tutto questo è stato attivato senza un’adeguata progettazione e pianificazione". A pochi giorni dal voto sulla programmazione scolastica previsto in consiglio provinciale, il gruppo consiliare di centrodestra ‘La Nuova Provincia’ evidenzia una serie di criticità sull’operazione di trasferimento. "Per prima cosa – dicono – Domenico Carbone, Daniele Malandrino, Nicolò Pierini, Enrico Rossi, Fernanda Sacchi e Luca Serfilippi – ricordiamo che sia il Collegio docenti che il Consiglio d’istituto hanno espresso parere contrario allo spostamento. Durante la riunione che si è tenuta in Provincia il 10 ottobre scorsi, numerosi docenti hanno sollevato domande precise, ma le risposte ricevute sono state vaghe o assenti". Poi entrano nel dettaglio delle problematiche rilevate: "La questione degli spazi è tra le più gravi – dice –. Per ospitare coreutico e musicale al Liceo Mengaroni sarebbero necessarie almeno 10 aule ordinarie aggiuntive, che ad oggi non esistono. Senza contare che le attività specifiche di queste due realtà richiedono circa 40 aule insonorizzate, spazi adeguati per le formazioni orchestrali e corali, quattro sale da circa 150 metri quadrati per le attività coreutiche. A ciò si aggiunge il problema della dotazione tecnica: il laboratorio di Tecnologie musicali del Marconi dispone attualmente di circa 30 Mac e uno studio di registrazione adiacente".

Secondo il gruppo consiliare ‘La nuova provincia’ "le soluzioni ventilate fino a oggi, come Don Gaudiano, Carducci, Maddalena e Mengaroni, si sono rivelate inadeguate, con spazi già saturi e privi delle caratteristiche necessarie. E la possibilità di una dislocazione su più sedi rappresenterebbe un ulteriore elemento di criticità. Non dimentichiamo infine che con l’eventuale spostamento il Marconi rischia di vedere diversi insegnati in esubero, con conseguenti ricadute professionali". I consiglieri richiedono quindi "una pianificazione seria, supportata da un progetto completo, condizioni che ad oggi non esistono – dicono -. Invitiamo chi sta portando avanti questa operazione a fornire tutte le garanzie necessarie prima del voto in Consiglio provinciale".

ali. mu.