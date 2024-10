Il centrodestra punta a conferenza sindaci e Aato 1

Il centrodestra provinciale pronto a vincere due sfide importanti: la presidenza della conferenza dei sindaci di Area Vasta (sanità) e la guida dell’Aato 1 Marche Nord (servizio idrico integrato). Nel primo caso (si vota nel pomeriggio di dopodomani) si punterà sul sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Per Aato invece il voto è fissato per martedì 15 ottobre, in questo caso è stato indicato come presidente il primo cittadino di Fossombrone Massimo Berloni.

Le candidature sono state decise dal coordinamento provinciale del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Civici Marche) che si è riunito ieri pomeriggio insieme ai sindaci. Per quanto riguarda Aato in un primo momento era stato riproposto il nome del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che lo scorso agosto aveva sfiorato il risultato. Poi per la sua indisponibilità, legata ad impegni istituzionali, il nome proposto è stato quello del primo cittadino di Fossombrone, appoggiato e condiviso da tutti i presenti, Mondolfo compreso.

L’obiettivo del centrodestra provinciale è di centrare entrambi i risultati "contando – commentano alcuni esponenti – sui numeri a noi favorevoli". Sicuramente non si ripeterà l’errore di agosto quando il centrodestra non è riuscito a raggiungere il 50% dei consensi per l’assenza del sindaco di Pergola che si era presentato all’assemblea ma poi se ne era andato prima della votazione. Questa volta non ci saranno assenze né distrazioni.

"Abbiamo la maggioranza, anche piuttosto pronunciata – assicurano i rappresentanti del centrodestra – sia nella conferenza dell’Area Vasta sia nell’assemblea dell’Aato". Intanto per quanto riguarda l’elezione del consiglio provinciale della scorsa settimana qualcuno vocifera l’intenzione del centrodestra di chiedere le dimissioni di Giuseppe Paolini (Pd) ormai privo della maggioranza: "Noi del centrodestra abbiamo ottenuto 7mila voti in più".

an. mar.