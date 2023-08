"Il centrodestra senza me non vince Fano? Paesone, deve diventare città"

Giuseppe De Leo, 68 anni "ma ne dimostro molti meno", al momento è l’unico candidato certo del centrodestra.

Dicono che lei ha incontrato Salvini a Roma. Vero?

"Assolutamente no".

Ma ne hanno parlato anche in Regione, un assessore con Acquaroli...

"Ripeto, non è vero. Vero invece che sono andato a parlare con Acquaroli".

E cosa ha detto: buongiorno sono De Leo...

"No, perché lo conoscevo già".

Ma per dire, cosa ha incontrato il presidente della Regione?

"Per illustrare e parlare della situazione politica fanese, ma devo dire che era informato. E lui mi ha detto che a Fano vogliono vincere".

Con De Leo candidato sindaco?

"Adesso vediamo. Comunque una cosa è certa, il centrodestrra senza di me non vince".

Come si chiamerà la sua lista?

"Ancora un nome non c’è, ma saranno diverse liste civiche. Il 24 settembre ci sarà la presentazione al cinema Masetti. Peccato che ci siano solamente 240 posti perché è già quasi tutto pieno".

Una mattina mi sono svegliato e mi son detto: perché non mi candido sindaco?

"Più o meno. Volevo fare altro in verità. Poi ho avuto sollecitazioni da molti imprenditori e per quanto possa sembrare singolare ho avuto molte sollecitazioni anche da persone che avevano votato centrosinistra".

Ha già la squadra?

"Sì, ed è anche molto competente, quella competenza che ora è molto assente nella classe dirigente".

Che differenza c’è tra lei e gli altri?

"Che io conosco come le mie tasche la macchina amministrativa avendo lavorato per tanti anni in ruoli apicali. Per cui sarei operativo il giorno dopo l’insediamento. Perché la città ha bisogno di risposte che non sono arrivate in questi 9 anni di giunta Seri".

Dia un voto a questa giunta?

"No, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Basterà dire una cosa..".

Quale?

"Hanno inaugurato un marciapiede con la banda ed anche la torta. Un marciapiede...".

Invece lei cosa dice?

"Che ci sono imprenditori che vorrebbero investire in città ma non riescono e che vorrebbero anche, queste persone che Fano facesse un salto di qualità, passando da paesone a città. L’economia della città va rilanciata perché è un bene per tutti e il Piano regolatore va assolutamente rivisto. Abbiamo l’ufficio urbanistica che è collossato".

Tre cose da fare subito.

"Via subito la variante di Gimarra, valorizzazione dell’area ex zuccherificio, far ripartire le Terme di Carignano dove passa il tempo ma tutto resta fermo ed anche nuovi hotel. La stazione ferroviaria va sistemata perché per come è ridotta è un bruttissimo biglietto da visita: da piantare le tende a Roma, davanti alle Ferrovie dello Stato".

Ma la stazione si sposterà con l’arretramento della ferrovia. O no?

"Sì, forse fra venti anni se va bene. Nel frattempo teniamo una stazione in quelle condizioni?".

Dica qualcosa di.... sinistra

"Che hanno fatto un sondaggio per la primarie: hanno inviato circa 5mila moduli ed hanno risposto in 520. Detto tutto".

Meglio avere di fronte la Ruggeri oppure, come qualcuno dice, la Puglisi?

"Io non ho paura di nessuno. La Ruggeri fra l’altro la conosco. L’altra no, anche se ha criticato anche aspramente questa giunta".

Intanto, tanto per restare in tema di centrodestra, giovedì scorso alla Collina delle Fate di Massimo Berloni, titolare in città del ristorante Levante, sopra Fossombrone, c’è stata una serata tutta targata Lega presenti tutti i vertici del partito di Salvini a partire da Mirco Carloni. Nel corso di questa serata – erano presenti circa 250 persone compresa la bellissima Aída Yéspica, modella, showgirl e attrice venezuelana – ci sono state forti pressioni per spingere il consigliere regionale Luca Serfilippi a lasciare il posto a palazzo Raffaello per candidarsi a sindaco della città. Ma è un pezzo che bussano a quella porta senza però ottenere risposta.

