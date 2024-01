Il centrodestra vicino alla candidatura di Serfilippi

Se nel centrodestra si va verso l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi (attuale consigliere regionale della Lega), sul fronte opposto si naviga ancora in alto mare. Sempre più difficile l’accordo tra I Progressisti per Fano 2050 (M5S, Fano Ribella, Bene Comune, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri) e il centrosinistra che ha governato la città.

Qualcuno considera come una possibile via d’uscita la candidatura a sindaco della consigliera regionale di M5S Marta Ruggeri che, però, dovrebbe ottenere da Roma la deroga per il terzo mandato ed essere accettata da tutte le forze politiche del centrosinistra allargato, ad iniziare dal Pd. "Il Partito democratico dovrebbe ‘abbassare le orecchie’ – commenta qualcuno del Movimento 5 Stelle – e riconoscersi nella candidatura di Ruggeri. Noi non possiamo certo partecipare alle primarie e sostenere il loro candidato. Anzi gli scontenti delle primarie farebbero bene a venire con noi". Allo stato attuale la data della consultazione non è stata ancora decisa (si parla della seconda metà di febbraio), mentre qualcuno comincia chiedersi se le primarie si faranno mai. Da metà dicembre, invece, sono stati ufficializzati i nomi dei quattro candidati sindaci, tutti assessori della giunta Seri (Cristian Fanesi del Pd, Etienn Lucarelli dell’area civica, Samuele Mascarin di In Comune, Cora Fattori di Più Europa). Dalla prossima settimana, però, si rimetterà in moto la ‘macchina’ politica e riprenderanno gli incontri. Certamente tra M5S e Azione, visto che quest’ultima ha dichiarato di "non fare differenza tra destra e sinistra" e di voler ragionare sui temi. Si rivedranno anche le forze politiche che fanno parte de I Progressisti: ognuno presenterà i propri candidati sindaci. In questo caso per il M5S, si fa il nome del consigliere comunale Francesco Panaroni che, pare, abbia dato la propria disponibilità.

La probabile candidatura di Serfilippi per il centrodestra non sembra preoccupare più di tanto chi governa attualmente la città, né tanto meno il Pd dove qualcuno recentemente ha fatto presente che Serfilippi non è un candidato sindaco imbattibile: "E’ considerato dalla gente un bravo ragazzo ma non adeguato al ruolo di sindaco della città di Fano". Commento che ha suscitato la reazione del segretario della Lega Alessandro Brandoni: "La solita sinistra arrogante e spocchiosa. Si occupino dei loro candidati sindaci visto che dopo 10 anni di litigi non sono stati capaci di mettersi d’accordo su di una figura che potesse rappresentarli tutti".

