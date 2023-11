Il centrosinistra si prepara al campo largo

Si parte con il manifesto programmatico del centrosinistra: venerdì sera si riunisce l’attuale maggioranza per definire i temi della futura coalizione. Poi la prossima settimana, forse lunedì, il segretario del Pd Renato Claudio Minardi dovrebbe convocare la riunione del cosiddetto campo largo: ai partiti e alle liste civiche della maggioranza si aggiungeranno i Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi). Proprio il manifesto programmatico potrebbe essere il punto di partenza del confronto del campo largo mettendo da parte veti e riserve e richiamando ognuno alle proprie responsabilità. "Sono fiducioso – commenta Minardi – che tutti si mettano a disposizione per individuare gli obiettivi della Fano del futuro. Del resto si ragionerà successivamente".

Per Teodosio Auspici di Fano Ribella "dopo 20 anni di declino (10 di Aguzzi e 10 di Seri) era ora di ritrovare l’entusiasmo di fare politica e di riaccendere il confronto culturale e politico altrimenti piuttosto povero. Quello che mi preoccupa sono le fake news che si fanno circolare per far saltare il campo largo".