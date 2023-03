Il ciclismo ducale pronto a lunghe pedalate

Sarà una stagione ciclistica all’insegna della tradizione, ma con tante novità, quella proposta dalla Cicloducale, associazione sportiva urbinate. Accanto alla granfondo Straducale, in programma il 25 giugno e giunta alla 19ª edizione, dopo l’esordio del 2022 saranno riproposte sia la Rossini-Raffaello, che assegnerà il titolo di campione regionale Allievi, sia la Raffaello Gravel, a cui sarà associata una settimana di eventi.

"La Straducale, già inserita nel circuito Granfondo Marche, farà parte anche dell’Alé Challenge – spiega Gian Franco Fedrigucci, presidente della Cicloducale –. Inoltre, tornerà nel percorso il Monte Nerone, portandoci nelle aree colpite dall’alluvione. Il nostro è anche un segno di riconoscimento per il territorio, su cui l’evento avrà una ricaduta pure a livello turistico. Oggi il movimento granfondo è in fase calante, ma noi insistiamo, affinché la manifestazione diventi un brand, oltre che un evento di promozione".

A proposito di turismo, la Raffaello Gravel, che permette di girare le terre del Divin pittore con bici adatte per lunghe pedalate su ghiaia e sterrati, sarà anticipata al 26-27 agosto, per evitare sovrapposizioni con altri eventi di settembre: "Stiamo dialogando con il Comune di Apecchio per includerlo nei due tracciati, che sono in via di definizione. Sarà un fine settimana di festa, in collaborazione con Decathlon e Confcommercio, e darà avvio a Gravel Art, sette giorni di esplorazione del territorio su gravel, con cui miriamo soprattutto al mercato nordamericano, amante della disciplina".

In mezzo alle due iniziative, tornerà la Rossini-Raffaello, in collaborazione con Alma Juventus Fano, evento agonistico per ciclisti di 14-16 anni in programma il 2 luglio: "La Federciclismo l’ha scelta per assegnare la maglia di campione marchigiano Allievi – spiega Fedrigucci –. Siamo molto orgogliosi di ciò e del lavoro con Alma Juventus. Questi eventi, però, vanno accompagnati da una forte credibilità da parte delle amministrazioni e visti come momenti per far conoscere il territorio. A giorni incontreremo il Comune di Urbino per definire le collaborazioni certe e speriamo di trovare una forte spalla. Infine, per la prima volta avremo una sede fissa: sarà sulla ss 73bis, all’incrocio con via Strada rossa. A breve la inaugureremo, coinvolgendo amministrazione e popolazione. Anche qui ci sarà una sorpresa, realizzata in sinergia con l’Istituto d’arte di Urbino".

Nicola Petricca