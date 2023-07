Il ciclista che, gentile, ti dice: "Ti sbatto contro il muro"

Gentile lettore, certo che la vicenda si può rendere pubblica. Se non altro per fare sapere all’incauto ciclista arrabbiato che l’ha scampata bella e che quella minaccia "ti sbatto contro un muro" poteva rivelarsi una sbruffonata da quattro soldi pagata "in solido". Lei però, con tutti quei "dan", non può andarsene impunemente in giro in macchina come uno sconosciuto, deve esporre sul parabrezza un segnale di riconoscimento, più o meno come la paletta dei poliziotti. Stiamo scherzando e però resta la curiosità, che anche lei vorrebbe vedere soddisfatta, di sapere perché quel ciclista era così nervoso e scortese: forse aveva forato e i suoi compagni ne avevano approfittato per andare in fuga lasciandolo lì a sbrigarsela da solo.

Sa come funziona anche nello sport: tutti insieme appassionatamente, uno per tutti, poi, appena capita l’occasione, l’importante è lasciare indietro gli altri. Se per caso il signore interessato alla vicenda dovesse leggere questa pagina sappia che siamo qua per conoscere anche le sue ragioni e le motivazioni di quel comportamento che, a prima vista, non brilla né per "fair play" né per educazione generale. D’altronde mi sarebbe piaciuto vedere anche il suo modo di comportarsi visto che l’etica delle arti marziali è non fare male agli altri.