Il Cigno di Pesaro? Ha mille volti. Un compositore in molteplici vesti nelle originali opere di Giò Ross

Si è svolto un evento che ha segnato un momento storico per la città di Pesaro: "I Mestieri di Gioachino Rossini". L’incontro, tenutosi presso il ristorante C’era Una Volta, ha offerto un’esperienza culturale senza precedenti. L’artista Giò Ross, insieme ad Angelo Spagnuolo, manager culturale di Overtime Festival e Pindaro Eventi e Flavio Tonetto esperto Ai, ha condotto il pubblico in un viaggio virtuale e reale attraverso le sedi che ospitano i quadri del Rossini re-immaginato come il Bar gelateria pasticceria Antica Pesaro, l’ottica Sacher, dalle parrucchiere di Chioma in previsione di altre collocazioni.

Si è celebrata così la figura del grande compositore in una varietà di mestieri. Il culmine delle mostre di NBArt, che hanno già conquistato migliaia di visitatori a Urbino e Pesaro, ha mostrato una fusione innovativa di arte e basket. Il progetto NBArt, patrocinato da enti prestigiosi e supportato dal grande cestista Walter Magnifico, ha esplorato nuove frontiere artistiche, presentando una stanza immersiva multimediale realizzata in collaborazione con lo studio Quadro Quantico. Durante il convegno presso il Salone dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, è stata evidenziata l’evoluzione di NBArt, con la partecipazione di personalità eminenti del panorama culturale e sportivo.

Le opere di Giò Ross hanno arricchito la cultura pesarese, offrendo una nuova interpretazione di Rossini, appassionato di basket. Le sue rappresentazioni hanno creato un legame simbolico con la Palla di Pomodoro, emblema della città. Le figure di Rossini sono ora visibili in varie attività commerciali di Pesaro, e un’opera permanente sarà esposta in uno dei musei più prestigiosi della città. Inoltre, una versione originale di Rossini che suona una pizza a forma di violino rimarrà in mostra al ristorante C’era Una Volta. Chi ha partecipato all’evento ha avuto l’opportunità di essere parte di un momento indimenticabile nella cultura artistica e sportiva di Pesaro, testimoniando la rivelazione di nuove sorprese da parte dell’artista Giò Ross.

l. d.