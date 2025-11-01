Il cimitero ebraico riapre. Prima fase dei lavori finita. Era inagibile dal 2023

Il cimitero ebraico nel parco del Monte San Bartolo riapre al pubblico. Inagibile dal 2023 per motivi di sicurezza, il cimitero, oltre ad essere un importante luogo di memoria per la comunità ebraica, riveste anche un valore monumentale per la città di Pesaro. Grazie a un investimento di circa 30mila euro l’ente parco, a cui spetta la gestione e la manutenzione dei luoghi in seguito a una convenzione sottoscritta con il comune di Pesaro nel 2005, terminerà alla fine del mese il primo stralcio di interventi che ne consentirà la riapertura dal primo maggio al 30 settembre, una volta alla settimana con la presenza della guida e negli altri giorni a ingresso libero oppure con visita guidata su prenotazione.

I lavori, eseguiti dalla ditta Dini Lucia di Apecchio, hanno riguardato in questa prima fase la rimozione manuale delle piante infestanti e la sostituzione dei gradoni in legno d’abete ammalorati con altri in rovere, nello spazio di 2mila e 500 metri quadrati più vicino al cancello d’ingresso. Tra gli altri interventi effettuati anche la sistemazione della strada che dalla Panoramica conduce al cimitero attraverso la posa di stabilizzato per migliorare l’accessibilità, ancora da iniziare invece il restauro del cancello di ingresso.

"Eravamo stati costretti a chiudere perché, in considerazione anche del forte pendio su cui si trova il cimitero, i gradini in legno non erano più stabili e non consentivano ai visitatori di salire in sicurezza – spiega il presidente del San Bartolo, Silvano Leva – . Questi lavori rappresentano pertanto il primo passo per renderlo nuovamente fruibile al pubblico". Realizzato alle fine del 1600 da una comunità ebraica ampia di cui facevano parte famiglie arrivate da Ancona e dal Portogallo, il cimitero si estende su una superficie complessiva di 6mila e 700 metri quadrati e contiene oltre 150 monumenti funebri realizzati con pietre locali o marmi.

"Questo luogo è un libro aperto – sostiene l’archeologa Giorgia Gili che ha fatto da guida alle visite prima della chiusura –. La parte più antica è la più alta, dove c’era un altro ingresso. Viste le pendenze, le stele venivano calate progressivamente verso il basso. E’ un luogo in cui c’è tanto. Si può leggere la storia della comunità ebraica di Pesaro, ma si trovano anche molti spunti di arte e natura".

La riapertura pertanto era attesa da più parti: dalla comunità ebraica rappresentata alla presentazione di ieri da Rossana Lanternari e dal Fai di Pesaro. "Siamo stati nel passato impegnati con i volontari nella doppia apertura della Sinagoga e del cimitero – ha ricordato la capodelegazione Fiammetta Malpassi – . Pertanto siamo molto felici di poter riprendere qui l’attività il prossimo maggio". Non si è fatto mancare l’appuntamento di ieri, anche Maurizio Ticchi, il custode per 15 anni, addetto alle aperture durante le visite. Dal Parco invece, l’impegno ad un’apertura straordinaria al termine dei lavori: la data ancora da definire è ipotizzata entro la fine dell’anno.

Beatrice Grasselli