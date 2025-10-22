Il cinema come maestro di vita

Al via la quarta edizione di "Movi the movies" al Multisala Solaris di Pesaro fino a marzo 2026. "E’ una rassegna dedicata alle scuole elementari e medie – spiega la curatrice Silvia Ortolani che gestisce il cinema di via Turati -, un viaggio educativo che parte dallo schermo per arrivare al cuore, passando per la testa e per le mani. Prima della visione del film da scegliere in una rosa da noi proposta, ma siamo disposti anche ad accettare delle richieste, le classi parteciperanno a incontri formativi dedicati al linguaggio cinematografico e dopo il film si riflette insieme con un momento approfondimento in sala". E la ciliegina sulla torta: "Dopo ogni film – continua Ortolani -, ogni classe sarà invitata a realizzare un disegno ispirato alla visione. Tutti i disegni verranno digitalizzati e proiettati sul grande schermo durante l’evento conclusivo della rassegna a primavera. Inoltre 15 disegni saranno premiati da una giuria composta da 8 esperti".

I film proposti hanno tutti un significato e trasmettono temi importanti, oltre ad essere anche divertenti e naturalmente educativi. "La rassegna nasce da una idea originale e che scommette sulle nuove generazioni, rendendole protagoniste attraverso una esperienza collettiva", così il vice sindaco Daniele Vimini. Interviene anche l’assessore Camilla Murgia: "I ragazzi prendono spunto dalle tematiche dei film e il cinema diventa un percorso didattico che invita alla riflessione e all’aggregazione". Chiude la consigliera regionale Micaela Vitri: "Io ho iniziato proprio come componente della giuria, non sono semplici proiezioni, ma è uno spazio nuovo per confrontarsi con l’obiettivo educativo, un valido strumento per le scuole. I film fanno crescere la capacità di approfondimento di temi difficili. La rassegna è una opportunità unica per i docenti e per gli studenti".

Beatrice Terenzi