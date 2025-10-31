Il Cinema Ducale festeggia i suoi 75 anni. Qui per tutti c’era la fabbrica dei sogni

Quando è nato, Urbino, l’Italia e il mondo stavano cambiando rapidamente e l’industria del cinema si avviava ad essere l’universo dei sogni, dei rotocalchi e della dolce vita. Da quel giorno, era il 30 ottobre 1950, sono passati settantacinque anni esatti per il Cinema Ducale, un’istituzione a Urbino, che festeggia il giubileo di diamante assieme ai suoi gestori, la famiglia Tomassini, gli stessi dall’inaugurazione.

Per l’occasione, grazie alla Pro Loco Urbino, che nel 2016 curò una mostra e un libro sulla storica attività, martedì pomeriggio alle ore 17 verrà effettuata una visita guidata all’edificio, con la possibilità di scoprire il Ducale fuori dall’orario di proiezione, in tutti i suoi ambienti, e di conoscerne retroscena, curiosità e aneddoti. Attraverso documenti, cartelloni storici, poltroncine in legno, progetti disegnati su rotoli ingialliti dai decenni, si scoprirà la lunga storia del Ducale, da prima ancora dell’inaugurazione, ovvero dal cantiere avviato negli anni ’30 e sospeso a causa della Seconda Guerra Mondiale.

"Prima di costruire questo cinema – raccontano Paolo e Costantina Tomassini, titolari – il padre di Paolo e un socio gestivano la Sala Feltria, in via Bramante. Poi acquistarono l’antico convento trecentesco di Santa Maria della Torre, di cui oggi rimane solo la chiesa in via Budassi, e lo demolirono completamente per realizzare la grande sala con platea e galleria che usiamo ancora oggi. Il progetto fu avveniristico per l’epoca, a cura dell’ingegner Osvaldo Baldi, e finì addirittura nei libri di testo per i geometri".

Il cantiere, dagli anni ’30 al dopoguerra, diede impulso alla ripresa occupando esclusivamente manodopera locale e utilizzando per il tetto addirittura i binari della ferrovia bombardata. I Tomassini, che hanno sempre gestito l’attività in questi tre quarti di secolo, custodiscono ancora tantissimi cataloghi storici dei film, tra cui quello di Una Vergine per il Principe, pellicola girata a Urbino da Pasquale Festa Campanile nel 1965 con un cast importante da Vittorio Gassman a Virna Lisi e Philippe Leroy, Paola Borboni Tino Buazzelli e tanti altri, ma anche locandine di concerti, opere, operette e spettacoli di prosa, perché il Ducale per molti anni è stato anche il teatro della città, quando il Sanzio era inagibile, prima della ristrutturazione degli anni ’80.

Sarà intrigante scoprire l’evoluzione di una sala in cui, seppur rimasta assai fedele a quella del 1950, in realtà molte cose sono cambiate; dai proiettori, sostituti varie volte con altri più moderni fino ai digitali di oggi, al numero e alla tipologia di poltrone, decisamente più larghe e comode del passato. Nel frattempo è stata anche costruita una seconda sala, che fino agli anni 2000 non esisteva. Ci si potrà stupire di come un edificio progettato con ogni cura negli anni ’30 ha superato senza difficoltà ogni nuova norma in materia di sicurezza.

Proseguono i Tomassini: "Anche i film e il pubblico sono cambiati tantissimo nei decenni: nei primi anni la gente rimaneva fuori la domenica, perché tutti venivano in città per andare al cinema, ma proprio tutti. Poi, con la televisione e quindi coi computer, il mondo dei film è cambiato molto e oggi non ci sono più i numeri di una volta, anche se quando un film è bello e ben promosso, la gente viene". Insomma, il Ducale rimane un baluardo di cultura e un luogo del cuore per tanti, che sarà festeggiato come un vecchio amico sempre pronto a farci emozionare con le sue pellicole.