Il Cinema è NatuRurale Grandi visioni al Furlo

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival del cinema internazionale naturale che si terrà domani alla Golena del Furlo. Per l’occasione verranno proiettati dei film-documentari nella saletta delle conferenze a partire dalle 11 del mattino fino alle 18, nel contempo ci sarà anche una degustazione guidata di olio dal titolo ‘C’è olio e olio’ con gli esperti dell’associazione Olea: Renzo Ceccacci (presidente), Stefano Cerni (Esperto in olivicoltura) e Giorgio Sorcinelli (direttore). La degustazione sarà offerta dall’associazione fino ad esaurimento posti, per prenotare scrivere al whatsapp +39 3387848525.

"Dalle 19 il Festival si sposterà al parco della Golena, all’aperto e al fresco, vicino al fiume Candigliano – informa Giorgia Melagrana direttrice organizzativa dell’evento assieme a Diego Feduzi, direttore artistico – dove daremo vita ad una conferenza dal tema ’La siccità e la gestione dell’acqua nelle terre marchigiane’ e a seguire alle 21 ci sarà la proiezione finale sempre sul tema della conferenza con un film intitolato: ’Marcher sur l’eau’. Come associazione vogliamo ringraziare il comune di Acqualagna che crede e supporta l’iniziativa, così come le proloco del Furlo e di Acqualagna, la Provincia di Pesaro Urbino e il museo del territorio che garantiscono le proiezioni all’interno del museo che invitiamo a visitare per scoprire la storia del Furlo. Volevamo ripartire con tutte le forze perché crediamo moltissimo in questo progetto che vede al centro l’ambiente e il mondo rurale, infatti l’obiettivo della nostra associazione è diffondere opere cinematografiche di carattere culturale con particolare attenzione a tematiche legate all’ambiente, all’agricoltura e alla ruralità. Sosteniamo un cinema di creazione che cerca di farci conoscere e comprendere il reale. Un cinema spesso al di fuori dei circuiti classici di distribuzione, ma dotato di una forte capacità creativa e comunicativa. Ci battiamo affinché queste opere possano trovare lo spazio che meritano e raggiungere un pubblico sempre più vasto e sensibile. Appuntamento alla Golena per un momento NatuRurale". am.pi.