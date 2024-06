Il cinquantennio del Coro Polifonico. Fermignano celebra il suo orgoglio

Il cinquantennio del Coro Polifonico Giovannini porterà una lunga scaletta di eventi gratuiti da sabato fino alla fine dell’anno. "Sarà una lunga festa – promette il presidente Claudio Bastianelli – che inizierà nel giorno esatto, ovvero l’8 giugno, in cui cinquanta anni fa il coro si esibì per la prima volta. E il luogo sarà lo stesso: la prima uscita pubblica, con la direzione di Giorgio Giovannini a cui oggi è intitolata la formazione, fu infatti la consacrazione del duomo, e sabato ci esibiremo con la messa di Gounod alla celebrazione delle 18 proprio in occasione della duplice ricorrenza".

Il coro fermignanese nasce nel ’74 solo con voci maschili; l’anno dopo si aggiungono le prime donne e da lì sono ormai 50 anni, sempre con spirito dilettantistico e tanta passione. Dal ’94 per dieci anni si alternano vari maestri, fino alla nomina di Massimo Sabbatini, fermignanese, che tuttora è la guida dei circa 30 elementi. Tante le occasioni di esibizione, alcune fisse durante l’anno, altre variabili: "Proviamo tutte le settimane – spiega la consigliera Simona Rovidati – e tutti gli anni organizziamo due rassegne, ‘Autunno in musica’ e ‘Note d’estate’, e poi il concerto di Natale e un concerto lirico con gli Americani in estate. Abbiamo avuto scambi molto belli con cori di tutta Europa, e una volta anche in Marocco. Ma l’esibizione che resterà nella memoria di tutti è il Requiem di Mozart di qualche anno fa eseguito al cimitero: una serata davvero unica e toccante. Il nostro repertorio è prevalentemente sacro, ma non di rado ci cimentiamo anche in melodie profane". Gli appuntamenti successivi saranno il 15 giugno in piazza Don Minzoni con il maestoso Requiem di Brahms (con 100 voci e 50 orchestrali), poi a ottobre una serata con gli ex maestri e a novembre un raduno con altri cori ospiti. Conclude l’assessora agli eventi Monica Scaramucci: "Il coro ha portato il nome di Fermignano in giro per il mondo, è un luogo di educazione e un gruppo che non si è mai arreso e ha saputo avvicinarsi agli abitanti, come testimonia il veterano Mimmo Clementi".

Giovanni Volponi