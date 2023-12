Il cioccolato ripieno di croccante farro

Non solo farrettone, ma anche cioccolato al farro nel laboratorio Monterosso che produce una piacevole serie di cioccolati a base di farro nobile che sarebbe piaciuto anche agli antichi romani. Il cioccolato bianco soffiato è composto da cacao, burro di cacao e farro soffiato integrale. C’è anche il fondente, per chi ama il sapore del cacao puro, e il cioccolato al latte con farro soffiato, sempre a base del prelibato farro “Triticum dicoccum“. Anche con il cioccolato il farro esprime le sue proprietà, donando croccantezza al gusto del ripieno. In questo caso ottimo l’abbinamento consigliato è con il vino di visciole.

