Il Circolo Gramsci: "Ok alla Federiciana"

"Sì alla nuova biblioteca Federiciana (firmata dall’architetto Mario Cucinella ndr), no all’Interquartieri". Questa la posizione del circolo Gramsci che invita "all’uso del buon senso" il consiglio comunale che questa sera dovrà esprimersi sulla delibera di variazione di bilancio che riguarda l’Interquartieri (5 milioni di euro) e la nuova Federiciana (8 milioni di euro).

"Un soffio di buon senso da parte di tutti – commentano gli aderenti al circolo – in questo momento sarebbe veramente necessario. Non abbiamo dubbi che il sacrificio finanziario vada fatto per un’opera di enorme prestigio qual e’ la biblioteca Federiciana aggiungendo da parte nostra l’urgenza dell’avvio di una seria discussione su quale funzione debba avere una biblioteca storica oggi alla luce delle nuove tecnologie informatiche. Sempre senza dubbi, come già scritto in altre occasioni, siamo convinti sulla inutilità e pericolosità ambientale della variante stradale di Gimarra, specialmente dopo l’approvazione del Casellino di Fenile". Il circolo Gramsci interviene anche sulla variante al Prg per il nuovo convento dei frati Trappisti tra le colline di Monte Giove e Prelato. "Vorremo sapere – chiedono all’amministrazione comunale – a che punto sia la variante sulla quale ribadiamo la nostra contrarietà per due ragioni: la prima di natura urbanistica perché storicamente la sinistra di questa città ha sempre tutelato le colline e il relativo paesaggio da qualsiasi speculazione, ed inoltre perché ci sono conventi vuoti senza religiosi anche poco lontani dal Prelato".

an. mar.