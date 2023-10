Il Circolo Ippico Ecomont sul podio. Festeggiano i cavalieri dell’entroterra reduci dai campionati in Romagna

Sul podio dell’equitazione nazionale c’è il Circolo Ippico Ecomont di Belforte all’Isauro. Dai campionati italiani recentemente tenutisi al Centro Ippico Le Siepi di Savio di Ravenna i cavalieri dell’entroterra tornano carichi di medaglie, un riconoscimento davvero importante per una realtà come questa, che trasmette oltre il risultato la grande passione per i cavalli. "È davvero una grossa soddisfazione -spiega l’istruttore Mirco Tiberi- perché dietro c’è tanta programmazione e costanza negli allenamenti di tutti gli atleti, oltre allo smisurato amore per il cavallo. Dopo aver con successo superato le fasi regionali abbiamo partecipato alle nazionali con 5 cavalieri di cui 3 sono saliti sul podio. Abbiamo visto tutti gli sforzi ripagati e questo è il giusto riconoscimento per i nostri atleti, tra cui tanti giovani, che hanno dimostrato di poter eccellere anche su un palcoscenico così importante". Sugli scudi c’è la giovane cavallerizza vadese Arianna Benedetti, 10 anni, promessa della disciplina, medaglia d’oro nella categoria Patente A – Ludica, che, montando il cavallo Zero, ha primeggiato in questa disciplina che prevede prove di velocità con ostacoli, passo laterale e prove di abilità. Colpo grosso per il Circolo Ecomont anche nella disciplina Monta da lavoro tradizionale dove gli atleti piazzati sulle posizioni più alte del podio sono due: nella categoria senior il primo posto va infatti a Patrick Nonni con Frida e l’argento a Cindy Schiaratura su Gigante. Questa specialità è più tecnica e prevede prove di addestramento classico, ripresa d’attitudine, ostacoli e sbrancamento con molta attenzione sia alla precisione stilistica con cui si esegue la prova ma anche al tempo, che deve essere il minore possibile. Buoni piazzamenti anche per gli altri atleti del circolo belfortino che hanno partecipato, con Simona Sabattini su Raffaello e per l’istruttore Mirco Tiberi su Elvis, promosso nella massima categoria, la open. "Siamo un circolo in continua crescita -conclude Tiberi-, contiamo circa settanta tesserati, tutti molto attivi e partecipi alle nostre iniziative".

Andrea Angelini