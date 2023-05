Il cittadino dell’anno Oltre 18mila tagliandi, la festa finale: ecco chi sono i premiati

Grande successo per la premiazione del ‘Cittadino dell’anno 2022’ svoltasi ieri nella stupenda cornice di Villa Piccinetti. Presenti numerose autorità con in testa il prefetto Emanuela Saveria Greco e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Per questa sesta edizione è stata scelta una nuova formula premiando i primi sette classificati avendo tutti ricevuto oltre mille tagliandi con i primi tre che ne hanno ottenuti circa duemila. E proprio i primi tre sono stati insigniti come Pesarese, Urbinate e Fanese dell’anno. Il primo è stato Vittorio Cassiani, maestro elementare che ha sempre affiancato all’insegnamento l’attività di giornalista. Lo sport come modalità di vita e di impegno sociale. A premiarlo sono stati il prefetto e il sindaco Ricci.

Urbinate dell’anno è risultato Flavio Di Paoli, stilista di moda e consulente dell’Associazione Rievocazioni Storiche, è stato premiato dai consiglieri regionali Giacomo Rossi e Marta Ruggeri, dal direttore di Confcommercio Amerigo Varotti e dal vice direttore di Confesercenti Roberto Baldassarri. Fanese dell’anno Donatella Menchetti, moglie del compianto primario di radiologia Carlo Amodio, ha la solidarietà nel sangue. Da anni si occupa di volontariato in campo sanitario e dal 2014 è presidente della Adamo onlus, è stata premiata dalla consigliera regionale Marta Ruggeri. Quarto classificato Maurizio Paruccini, residente a Cantiano, è stato nominato collaboratore per le attività della procura federale della Figc. Ex dirigente di varie squadre (Alma Fano, Cagliese e Cantiano), come professione è stato direttore di filiali bancarie in provincia: lo ha premiato Bruno Capanna, ex sindaco di Acqualagna. Quinto classificato Giovanni Belfiori, giornalista fanese, nel 2013 ha ideato Passaggi, festival della saggistica: ieri purtroppo era assente. Sesto classificato Risiero Severi, presidente della mostra del fungo di San Sisto che ha compiuto mezzo secolo. Con altri paesani ha rimesso a coltura ceci e lenticchie dei nostri nonni autotassandosi e senza usufruire di contributi pubblici. E’ stato premiato da Sergio Ferri e dal consigliere regionale Nicola Baiocchi. Settima classificata Paola Pierangeli, la signora dei salotti della città. E non solo durante il Rof perché la sua è una casa ‘open’: all’interno si possono incontrare cantanti, ministri, industriali. Ha una bella età ma con una vitalità da ragazzina. E’ stata premiata dal consigliere regionale Andrea Biancani. Poi il caposervizio del Carlino Pesaro Roberto Fiaccarini ha ricordato gli altri partecipanti all’iniziativa chiamando i cinque presenti: Chicca Mencoboni, Federica Panicali, Brunella Paolini, Erika Rombaldoni e Francesco Simonetti. Al termine gli intervenuti hanno potuto degustare il buffet presentato dalla titolare Antonella Piccinetti, preparato dallo chef Marco Vegliò, con il sommelier Otello Renzi che ha raccontato vini e sapori del territorio.

Luigi Diotalevi