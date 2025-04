‘Il cittadino dell’anno’. Sveliamo i vincitori

Ci siamo quasi: infatti fra una settimana, sabato 12 aprile, alle ore 10,30, al Museo Officine Benelli, in viale Mameli, si svolgerà la premiazione del ‘Cittadino dell’anno 2024’. Oltre ventimila tagliandi sono pervenuti in redazione, scaglionati in piccole buste o in quantità massicce, tutti portati con cura dai lettori che li hanno collezionati, spesso con fatica, radunandoli uno ad uno. Una processione di lettori fino alla tarda serata dello scorso dieci marzo, che era il termine ultimo previsto per la presentazione delle schede. Hanno sancito, tutti quei tagliandi, il nome di quello che sarà designato il "Cittadino dell’anno 2024", iniziativa di successo che ‘il Resto del Carlino’ ha organizzato anche quest’anno per l’ottava volta, invitando lettori e cittadini della nostra provincia ad esprimere le proprie preferenze fra un gruppo di personaggi, tutti eccellenti nel proprio campo di attività. Ultimato lo spoglio dei tagliandi ha visto all’inizio una lotta abbastanza serrata fra almeno sei candidati, ma alla fine, in maniera sempre più chiara, una coppia di testa ha preso nettamente il largo consolidando il proprio vantaggio e andando a conquistare le prime due posizioni. Il nome del vincitore, del secondo piazzato e degli altri quattro prescelti e dell’intera graduatoria saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà, appunto, al Museo Benelli, come già avvenuto in altre edizioni.

Il vincitore di questa ottava edizione succederà nel nostro albo d’oro a Franco Morbidelli (2017); Davide Mazzanti (2018); Lorenzo Pizza (2019), Carlo Pagnini (2020), don Giuseppe Fabbrini (2021), Vittorio Cassiani, Flavio Di Paoli e Donatella Menchetti (2022), Giorgia Righi (2023). Questi, invece, elencati in stretto ordine alfabetico che nulla ha a che vedere con la classifica dei votati, erano i nomi dei 20 candidati di quest’anno e che sono invitati ad intervenire alla cerimonia: Ivano Angeli, Simone Baiocchi, Alessandro Bettini, Nando Cecini, Asia D’Arcangelo, Cristian Della Chiara, Manuel De March, Thomas e Filippo Flenghi, Paola Galassi, Raffaella Manieri, Sofia Marchetti, Alessandro Marcucci Pinoli, Vincenzo Mastrangelo, Luca Nardi, Francesca Perrotta, Riccardo Pianosi, La Gente di Riceci, Daniele Romagnoli, Gilberto Ugoccioni, Famiglia Vangi. Naturalmente la cerimonia di premiazione del "Cittadino dell’anno 2024" è aperta a tutti coloro, con ingresso libero, che vorranno essere presenti.

Luigi Diotalevi