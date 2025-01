Il "Cittadino dell’anno". Torna il grande concorso che premia i talenti. Ecco i 20 nomi da votare

PESAROStorie, volti, protagonisti noti e altri meno noti. C’è tutto questo nella nostra iniziativa ‘Il cittadino dell’anno’ che torna per l’ottava edizione. Partiamo oggi come sempre con la presentazione dei venti candidati. Alcuni li conoscete bene, altri imparerete a conoscerli nel corso delle prossime settimane attraverso le interviste che pubblicheremo. C’è chi è legato a fatti che sicuramente ricorderete: come dimenticare, per esempio, l’incredibile vittoria di Luca Nardi, il tennista pesarese che l’11 marzo riuscì nell’impresa di battere Novak Djokovic, che all’epoca era ancora numero 1 al mondo? Oppure Francesca Perrotta, la direttrice dell’Orchestra Olimpia composta da sole donne che fu protagonista il 20 gennaio all’inaugurazione di ‘Pesaro capitale della cultura’: sul palco della Vitrifrigo Arena corresse il conduttore Paolo Bonolis che l’aveva chiamata ‘signora’ e che in generale era andato abbondantemente fuori dai binari.

Poi, tornando ai nostri venti candidati, ci sono storie esemplari come quelle di Asia D’Arcangelo, che i nostri lettori conoscono bene, di Manuel De March e Sofia Marchetti. Per la prima volta c’è un candidato che non è una persona e nemmeno un gruppo definito ma quella che abbiamo chiamato ‘La gente di Riceci’, cioè coloro che hanno combattuto e vinto la battaglia contro le milionarie speculazioni di una discarica che era stata decisa alle loro e alle nostre spalle. E’ stata la battaglia simbolo del 2024 e abbiamo deciso di celebrarla anche qui. Ma le storie rappresentate dai nostri candidati sono tante altre e spaziano dallo sport alla cultura, dall’imprenditoria fino all’impegno civico.

Adesso tocca a voi, cari lettori. Perché come al solito, vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di tagliandi. C’è tempo fino al 10 marzo per farli arrivare alla nostra redazione. Ma occhio, come successo negli anni scorsi, ne serviranno tanti, migliaia. E allora non c’è tempo da perdere: iniziate subito a raccogliere e compilare i coupon che da oggi e per le prossime settimane troverete sul Carlino. In questa pagina e in quella accanto trovate i venti candidati con brevi schede che li descrivono. Una volta definiti i vincitori, saranno proclamati nel corso di una festa, come da tradizione. Per avere ogni aggiornamento, non dovete far altro che seguirci attentamente nelle prossime settimane.

re.pe.