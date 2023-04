Il "Classico" incontra la città su futuro e filosofia

L’Istituto Raffaello incontra la città con il ritorno delle "Notti del Classico", incontro in programma questo pomeriggio nel Collegio Raffaello, dalle 17.30 alle 20.30, su temi e prospettive proprie di questo indirizzo di studi. L’evento, patrocinato dal Comune e con la partecipazione dell’assessore all’Istruzione pubblica, Francesca Fedeli, si dividerà in due momenti: in apertura, il professor Paolo Ercolani (foto) dell’Università di Urbino terrà una lezione sulla cultura umanistica nell’era del digitale, dal titolo "L’allevamento dei docili robot. L’umano nella Rete".

Nella seconda parte, gli studenti del Liceo classico presenteranno alcuni lavori sui temi del rapporto tra natura e cultura, realizzati in collaborazione con i docenti. Al termine ci sarà un rinfresco offerto ai partecipanti dagli studenti. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza L’intento è quello di valorizzare il prestigioso Liceo Classico della città facendolo conoscree a

studenti, famiglie, docenti e personalità della cultura.

