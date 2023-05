Il “Cliente 517“ va in scena alla Piccola Ribalta

PESARO

"Cliente 517" è il titolo dello spettacolo su brani originali dei “Cantori Animati“ che va in scena in prima oggi alle 18,15 alla “Piccola Ribalta“ di via dell’Acquedotto a Pesaro. Come racconta lo stesso ideatore, scrittore e interprete Luca Nicolini è uno spettacolo ricco di spunti che è nato quasi per caso: "Tutto nacque da un’audizione nello studio “Il Cortile“ di Milano che è la storica location dove Lucio Battisti incise il suo primo disco. Lo studio organizza audizioni annuali di musica d’autore e cantautoriale in genere, selezionando artisti da tutta Italia. Dopo aver ascoltato ed inciso tre dei nostri brani ed essersi complimentati con noi, apprezzandone stile e creatività, ci consigliarono di farne qualcosa per il teatro, soprattutto notando la capacità descrittiva dei testi e delle atmosfere musicali in genere". E così nasce “Cliente 517“:"Dopo qualche mese di gestazione e preparazione – continua Nicolini – ne è nato un monologo musicato in atto unico che narra la storia di uno strano giramondo le cui mille peripezie vengono ogni volta rappresentate musicalmente". Info. 342 1792888.

b. t.