Il clima cambia, anche sotto le nostre finestre

Il cambiamento climatico è in corso e interessa tutti quanti noi. Incondizionatamente. E’ bene capire cosa sta succedendo a livello globale e quali sono le proiezioni contestualizzandole sul locale, dove viviamo.

E’ stato questo il fulcro del convegno svoltosi, ieri mattina nell’aula magna del rettorato dell’Università di Urbino, dal titolo: "Impatti del Cambiamento climatico. Nuove criticità e soluzioni nella gestione territoriale". A organizzarlo Simone Galeotti, presidente della scuola di Scienze geologiche e ambientali dell’ateneo ducale che ci ha spiegato qual è la situazione attuale.

"Bisogna cercare di capire – dice Simone Galeotti – come creare dei sentieri, sia per individuare le criticità e le vulnerabilità che per tradurli in azioni. Non solo di mitigazione ma per cominciare a pensare anche a improntare le nostre azioni in questo senso. Questo perché il cambiamento climatico è in atto". "Bisogna concentrarsi – prosegue Galeotti – su quelli che sono gli impatti e quindi passare dall’idea di un cambiamento climatico globale a quelli che sono gli aspetti locali. Per farlo bisogna comunicarlo perché la popolazione e la società vanno coinvolte per far capire cosa accade sotto casa".

Variazioni che avvengono anche sotto la nostra finestra ed è quindi bene sapere cosa sta accadendo. "Urbino, così come le Marche e quindi l’Italia fanno parte di un contesto dove le variazioni climatiche avvengono in modo più accelerato rispetto ad altre aree del mondo. Ad esempio c’è un aumento della temperatura, abbiamo i dati dell’Osservatorio metereologico Serpieri che lo dicono: la velocità dell’innalzamento della temperatura a Urbino è del 50% superiore alla media globale, quindi 1,5 gradi rispetto a 1 grado. Ci sono anche variazioni nelle precipitazioni, lo vediamo, ad esempio, che piove in modo diverso", conclude Simone Galeotti.

Quali sono gli impatti e gli scenari futuri? Ne ha parlato il professore di Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre di UniUrb, Umberto Giostra.

"E necessario – ha detto Umberto Giostra – informarsi e studiare i report del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite dedicato ai cambiamenti climatici, sono leggibili da tutti. L’ultimo è fine marzo 2023 e emerge che i cambiamenti climatici prodotti dall’uomo sono certi. Questi cambiamenti sono in corso dall’ultimo secolo e stanno accelerando. Alcune zone come l’Area Mediterranea lo stanno facendo più velocemente. Questo perché c’è troppa energia nel sistema ed ecco che arrivano alluvioni o pioggia intensa, così come ci sono anche altri problemi. Pensiamo allo scioglimento costante dei ghiacciai. Altra cosa che è emersa – ha cocluso il fisico Umberto Giostra – è che non si torna indietro per almeno 30 anni, quindi le scelte che facciamo oggi si ripercuoteranno non domani, ma sul futuro".

Francesco Pierucci