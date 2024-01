Il climatologo Brunetti incontra i ragazzi del Marconi

Domani alle ore 11 il climatologo Michele Brunetti del CNR incontra i ragazzi del Liceo “Marconi“ di Pesaro, per spiegare i cambiamenti climatici della Terra.

E’ un appuntamento del ciclo “La Scienza a Scuola“ di Zanichelli. Incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

Michele Brunetti è Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bologna. Dalla fine degli anni ‘90 si occupa dello studio della variabilità e del cambiamento climatico.