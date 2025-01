Il Club dei Brutti per la difesa dei più deboli

Rieletto lo scorso 15 settembre per la 13ª volta presidente mondiale del Club dei Brutti, Giannino Aluigi detto “La Belva“ annuncia un 2025 pieno di iniziative a sostegno della “mission“ dell’associazione. "Oltre alla normale attività – spiega Aluigi – che è quella di rispondere alle tante lettere che ci giungono da ogni parte del mondo e di ospitare nella nostra sede di Piobbico i numerosi visitatori che chiedono spiegazioni e vogliono notizie sul Club abbiamo in mente per l’anno nuovo degli incontri a tema, ad iniziare dall’inclusione, per continuare con il bullismo e la difesa dei più deboli e dei bambini. Vogliamo uscire dai borghi e portare la nostra voce nelle città. Abbiamo oltre trentacinquemila iscritti, un esercito, con la nostra bandiera dell’umiltà, dell’impegno verso il prossimo andremo nei grossi centri per dire ‘non alla violenza’ di ogni tipo, ad iniziare da quella della discriminazione di ogni genere, basta il trattare differentemente persone sulla base di gruppi o categorie di appartenenza, poi basta con le guerre".

"Noi brutti – continua il presidente – siamo tra i primi a subire le ilarità e i commenti inopportuni, basta avere un naso lungo o le gambe storte che arrivano i sorrisini. Il brutto secondo i dizionari è ciò che produce un’impressione sgradevole dal punto di vista estetico; è il contrario di bello. Ma dico io chi è che giudica? Chi è in grado di vedere il confine tra quello che è bello e quello che è brutto? Basta con la discriminazione, alzeremo la nostra voce e i nostri vessilli. In estate andremo a far visita ai nostri iscritti in Belgio, li abbiamo una folta delegazione che vuol conoscere e approfondire i nostri concetti".

Il Club dei brutti in qualche modo contribuisce a generare turismo dall’estero. "Hanno detto che verranno a visitare i nostri borghi, i nostri paesi dove ancora le tradizioni, come quelle del nostro Club, sono vive e propositive. Il 2025 sarà l’anno della riscossa per il nostro club".

Il Club ha una storia di tutto rispetto: risale al lontano 1879 quando alcuni notabili di Piobbico preso atto dell’elevato numero di nubili (che magari non brillavano in bellezza) decisero di promuovere un “mediatore“ che le aiutasse a maritarsi. Nacque così il Club che trovò poi nella figura del suo presidente Telesforo Jacobelli (diventato celebre anche per le uscite in tv nel programma “Portobello“ di Enzo Tortora) una fama nazionale inarrestabile.

Amedeo Pisciolini