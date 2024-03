Il coach adesso spinge per avere un altro pivot: "Prenderemo qualcuno per rispetto di Pesaro"

Nulla di fatto, per il momento, sul fronte mercato per la Vuelle. Sfumato l’ingaggio di Marcos Delia, che avrebbe potuto giocare già a Treviso trovandosi a Udine in serie A2, la società ha rivolto il suo sguardo sul mercato straniero. Sui due nomi usciti si è ragionato ma uno, il neo-zelandese Tyrell Harrison, per il momento non può liberarsi mentre l’altro, l’ex Brindisi Nick Perkins, che sta giocando in Giappone, suscita dubbi sotto il profilo caratteriale. Se anche fosse, per le qualità fisiche e tecniche che ha, si potrebbe anche sopportare per un mese. Opinione nostra, naturalmente. Ora, con le festività pasquali, tutti i consolati sono chiusi fino a lunedì e il rischio è che un nuovo americano non arriverebbe in tempo nemmeno per Sassari. Avrebbe senso prenderlo? Specie in caso di ko a Treviso. Sacchetti così risponde: "Lo prenderei per rispetto di Pesaro e anche di noi stessi, non sarebbe un bel messaggio lasciar perdere con cinque partite ancora da giocare, non vogliamo andare in giro a fare altre figuracce". Nel frattempo molti tifosi hanno contestato il fatto di aver ignorato Tyler Cain che ha firmato in A2 con la Luiss Roma. Ma dalle informazioni in nostro possesso l’affare era già fatto da da una dozzina di giorni quindi prima dell’infortunio di Totè, inoltre Cain è fermo da un anno quindi andava valutata pure la condizione fisica.