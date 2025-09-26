Il Codice Santini sarà visibile al pubblico

Il Codice Santini sarà per la prima volta visibile al pubblico a Palazzo ducale, sabato pomeriggio. L’esposizione straordinaria sarà promossa in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2025, dal titolo Architetture l’arte di costruire, in due momenti: alle 15,30 e alle 17, con visite guidate alla biblioteca “Pasquale Rotondi“.

Il Codice Santini, entrato nella collezione della Galleria nazionale delle Marche lo scorso 19 febbraio, è un prezioso manoscritto su pergamena databile a primissimi anni del Cinquecento. Esso raccoglie una serie di macchine ingegneristiche e belliche, documentando l’interesse per le discipline matematiche e scientifiche nella Urbino del Rinascimento, durante le dinastie Montefeltro e Della Rovere. L’autore è tuttora sconosciuto, riconoscendovi una personalità prossima a Francesco di Giorgio Martini, fino a Giovan Battista Comandino. Resta comunque un’opera profondamente legata a Urbino, in particolare a Palazzo ducale, essendo riconoscibile il riferimento alle formelle del Fregio dell’arte della guerra, recentemente riallestite nelle soprallogge al piano nobile dell’edificio, ed essendo testimoniata la sua presenza nella biblioteca ducale, oggi conservata, quasi integralmente, alla Biblioteca vaticana. Messo in vendita lo scorso anno, è stato acquistato dallo Stato e destinato alla Galleria. Nell’occasione, il museo resterà aperto oltre orario, fino alle 22,15 (ultimo ingresso ore 21,15): durante queste tre ore in più, l’ingresso al costerà un solo euro. Per le visite guidate alla biblioteca (incluse nel biglietto) è gradita la prenotazione via email a galleria@gallerianazionalemarche.it

Nicola Petricca