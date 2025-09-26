I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaIl Codice Santini sarà visibile al pubblico
26 set 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il Codice Santini sarà visibile al pubblico

Il Codice Santini sarà visibile al pubblico

Il prezioso manoscritto dedicato alle opere ingegneristiche studiate nel Ducato di Urbino è profondamente legato al Palazzo Ducale

Il Codice “Santini“. Per secoli è stato a Urbino, ora lo Stato lo ha comprato

Il Codice “Santini“. Per secoli è stato a Urbino, ora lo Stato lo ha comprato

Il Codice Santini sarà per la prima volta visibile al pubblico a Palazzo ducale, sabato pomeriggio. L’esposizione straordinaria sarà promossa in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2025, dal titolo Architetture l’arte di costruire, in due momenti: alle 15,30 e alle 17, con visite guidate alla biblioteca “Pasquale Rotondi“.

Il Codice Santini, entrato nella collezione della Galleria nazionale delle Marche lo scorso 19 febbraio, è un prezioso manoscritto su pergamena databile a primissimi anni del Cinquecento. Esso raccoglie una serie di macchine ingegneristiche e belliche, documentando l’interesse per le discipline matematiche e scientifiche nella Urbino del Rinascimento, durante le dinastie Montefeltro e Della Rovere. L’autore è tuttora sconosciuto, riconoscendovi una personalità prossima a Francesco di Giorgio Martini, fino a Giovan Battista Comandino. Resta comunque un’opera profondamente legata a Urbino, in particolare a Palazzo ducale, essendo riconoscibile il riferimento alle formelle del Fregio dell’arte della guerra, recentemente riallestite nelle soprallogge al piano nobile dell’edificio, ed essendo testimoniata la sua presenza nella biblioteca ducale, oggi conservata, quasi integralmente, alla Biblioteca vaticana. Messo in vendita lo scorso anno, è stato acquistato dallo Stato e destinato alla Galleria. Nell’occasione, il museo resterà aperto oltre orario, fino alle 22,15 (ultimo ingresso ore 21,15): durante queste tre ore in più, l’ingresso al costerà un solo euro. Per le visite guidate alla biblioteca (incluse nel biglietto) è gradita la prenotazione via email a galleria@gallerianazionalemarche.it

Nicola Petricca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMostre