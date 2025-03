"Il coinvolgimento però è mancato"

Credo che ai ragazzi non manchino occasioni per sentirsi parte di grandi eventi. Quello dei 100 giorni è un rito di passaggio che ogni scuola potrebbe cucirsi addosso in modo più artigianale, semplicemente perché vengano valorizzati i rapporti tra le persone. Più che ‘evento’ vorrei sia per gli studenti un’esperienza da vivere da protagonisti. Durante l’organizzazione si attiva la rete tra studenti e tra docenti e studenti, si avverte il ‘fermento’ dei preparativi, in classe, nei corridoi, per la scelta dei locali, per l’invito ‘formale’ da fare ai professori. Con la maxifesta di quest’anno, invece, ho notato che in modo abbastanza passivo ogni studente si è scelto il proprio ‘pacchetto’, i prof. si sono adeguati a un ‘form’ e il coinvolgimento che rende questo momento vivace per ‘noi delle quinte’ è mancato.