Pesaro, 19 dicembre 2020 - La 16enne pesarese Sofia Cerio è la migliore studentessa del reality tv "Il Collegio 5". Il corpo docente ha individuato nella ragazza che da due anni abita a Strasburgo la migliore studentessa della classe che ha rivissuto l’anno 1992. Infatti la trasmissione Rai in ogni edizione sceglie un anno diverso in cui ambientare storicamente il reality. Sofia Cerio oltre a dimostrare di essere la migliore in tutte le materie scolastiche è diventata sui social un’influencer molto seguita con più di 560mila followers.

Un successo strepitoso, dunque, per lei che porterà nel cuore un’esperienza di vita e formativa irripetibile. In questi giorni Sofia è tornata in Italia, prima a Bologna e poi verrà nella sua città natale, dove il papà Andrea l’aspetta, dato che lei abita in Francia con mamma Valeria.

"Dopo questa vittoria nella trasmissione di Rai2 mia figlia ha avuto tante proposte di lavoro – racconta orgoglioso il padre che proviene da una famiglia molto conosciuta soprattutto a Montecchio di Vallefoglia -, ora non posso dire nulla, ma è stata contattata da personaggi molto famosi". Del resto Sofia di talento ne ha da vendere. Oltre ad essere una bellissima ragazza, conosce cinque lingue e sta per iniziare a studiare anche il cinese.

"A scuola è sempre andata bene – continua babbo Andrea -, è uscita dalla Dante Alighieri di Pesaro con dieci e lode. Poi si è iscritta alle superiori a una scuola europea, di élite, dove c’è una grande selezione, a Strasburgo dove continua a prendere voti alti". Poi questa estate ha accompagnato un amico a Milano a fare i provini per "Il Collegio": "Alla fine hanno scelto lei anziché l’amico – spiega il padre di Sofia -, ha iniziato a partecipare a questo reality a luglio, vincendolo".

Un successo che nasce da una media di voti davvero straordinaria. Sofia ha compiuti 16 anni l’8 dicembre scorso. E’ giovane, ma con le idee molto chiare. Non appena ha fatto il suo ingresso nel docu-realiy di Rai 2, la Cerio è riuscita immediatamente a catturare l’attenzione. Che la ragazza sia super smart lo si capisce bene anche dalla velocità con cui è in grado di trovare una soluzione a qualsiasi problema, rendendo semplici anche le problematiche più complicate. "Parlo l’italiano, lo spagnolo, l’inglese, il francese e il tedesco. Una cosa è certa: so bene come farmi capire – dice la stessa Sofia di sé stessa -. Sono una persona molto determinata e perfezionista. A scuola ho la media del nove. A me studiare viene molto facile. Adoro suonare la chitarra, infatti è una passione che coltivo sin da quando sono piccola. Sarà che mia mamma è argentina e abbiamo la musica nelle vene".