Il color pesca va davvero bene negli accessori

Secondo me uno dei vantaggi di scrivere una rubrica di moda e costume su un quotidiano è quello di avere un occhio che butta verso la cronaca. Un po’ come se fosse uno strabismo di Venere: un settimanale o un mensile lo fanno certo, ma in maniera diversa. Loro ci offrono riflessioni, immagini curate e testi meravigliosamente perfetti. Il tutto con tempistiche differenti ma entrambi i formati devono essere complementari per il lettore. E allora come posso, ora, esimermi dal parlare di quello che sarà sicuramente il colore di questo autunno: il pesca.

Come è accaduto di recente, in particolare ad agosto, dove sulle pagine del Carlino Estate si è parlato del granchio blu e quindi di diritto del blu del granchio applicato alla moda. Avete capito il perché della pesca? Sì quella dello spot del supermercato, dei genitori divorziati e della bambina che sceglie una pesca. Il frutto che diventa messaggero e invito al riavvicinamento. Ma che colore è? Non è un rosa e nemmeno un giallo. È un mix di questi e allora diventa perfetto negli accessori: una sciarpa o foulard. Una borsa o una scarpa con un abito da sera. Con il pesca non esagerate ma di sicuro aggiungetelo con sapienza e in mirata nei look per quel tocco chic non chiassoso.

Ed eccoci al libro della settimana. Ieri è stato il mio compleanno e un mio amico mi ha regalato un libro “In cerca di Dora Maar“ di Brigitte Benkemoun edito da Skira. La giornalista e autrice si trova tra le mani la rubrica dell’artista, fotografa e poetessa croata nata a Parigi e che ebbe una storia sentimentale con Picasso.

Profumo? Beh oggi il mio preferito in assoluto: le calde e accese note del legno di rosa del Brasile, di coriandolo, mogano e mandarino; garofano, sandalo, tabacco, vaniglia e ambra che ritroviamo in Egosite.

Francesco Pierucci

