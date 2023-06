“Il colore del vento“ di Marcello Lani per leggere la realtà con la luce dell’anima

di Cecilia

Casadei

Armonia. Trasparenze. Luce. Velature. Colore. Leggerezza. Silenzio. Talento. Passione. Memoria. Omaggio. Tutto questo, in un bagaglio percettivo e di sensazioni, è quanto suggerisce il percorso espositivo di Palazzo Ducale in un viaggio immersivo che prevede banner luminosi, fotografie, scene di vita e di lavoro per raccontare gli aspetti intimi, il quotidiano, la passione di un artista che ha interpretato il Novecento con una grande lezione di stile.

E’ il linguaggio di un maestro che ha posato gli occhi su molte più terre di quelle che ha realmente visto, lo sguardo attento di un artista che ad Urbino nasce nel 1938 e muore nel 2019 e ha raccontato Urbino attraverso una lente di ingrandimento, le sfumature dell’arcobaleno, i colori della vita, “Il colore del vento“, come indica il titolo della mostra. Il vento non è solo quello che accarezza i capelli e fa volare gli aquiloni in una Urbino ventosa di pascoliana memoria è quello, dirà Giovanni Lani curatore della mostra, del dialogo, del fervente clima culturale che Marcello ha respirato alla Scuola del Libro, il teatro della sua formazione, prima, e dove insegnerà, poi, per lunghi anni. Un vento di incontri e scelte stilistiche che ha condiviso con i suoi maestri Leonardo Castellani e Francesco Carnevali dopo aver studiato l’arte di Leonardo, i grandi dell’Ottocento e del Novecento. Oltre 70 acquerelli, come un grande libro dell’universo nella dimensione di una città amatissima, una narrazione che accoglie il "mistero delle cose", il "sentimento del tempo".

Marcello Lani e l’acquerello, la sua grande passione, l’impegno strenuo e costante dopo il grande, sapiente lavoro della incisione. Le note acquerellate privilegiano i colori caldi come una leggera carezza, un sussurrato inno alla gioia, il rosso, l’ocra, le sfumature rosate, i colori dei tetti di Urbino, poi il colore della terra con ombre più scure, velature d’azzurro, di grigio per restituire il cielo, il profilo delle colline. Per sagomare gli spazi e abbracciare quella malia che ad Urbino cattura e non ti lascia più.

"Da Urbino non si può stare lontani, è come una malattia, per i suoi mattoni, i vicoli, il palazzo, la città più bella", e le parole sono quelle di Marcello Lani in un video che accompagna la mostra firmato Giovanni Lani. I titoli delle opere a conferma, un canto alla città: i vicoli di Urbino, Santa Chiara, il Duomo, il trionfo architettonico del Palazzo Ducale, i Torricini e lo spirito di Federico, le finestre delle abitazioni quasi sempre chiuse. Ed è come se l’artista, con il suo carattere schivo e taciturno, fosse a guardare dietro le persiane e l’anima è quella del mondo, la conversazione è con le pietre, i mattoni, le vie, le chiese, i palazzi che raccontano la storia e le storie degli uomini. Il Duomo in un acquerello del 2013 appare come sospeso in una aurea di chiarore, le mura del palazzo inespugnabile, le scalette urbinati ripide, eppure gentili per fascino e bellezza. Via Bramante da cui traspare la lezione di Piero, lezione che torna, altrove, nelle geometrie delle strade e pare di essere in un mondo altro. Poi gli alberi, sodali del suo percorso pittorico, alberi spogli ad indicare, forse, la mutevolezza delle stagioni, il trascorrere del tempo, una “quercia regina“ è priva di foglie ed è come se fossero le radici a diventare rami e testimoniare la vita.

Una vista su San Bernardino dove un albero brullo è in primo piano, “Il mio bosco“ ci restituisce alberi scheletriti nelle cromie ora del grigio scuro, ora di un ocra più caldo, un paesaggio a tinte palpitanti nell’assenza umana. Nel silenzio di una vita che pulsa sottovoce perché la bellezza non ha bisogno di essere gridata. “La bella Urbino“ innevata e il bianco nutre la scena di un paesaggio visto da lontano, colori e forme introiettate, custodite nel lungo viaggio attraverso l’arte come strumento per la realizzazione dello spirito, per dialogare e intrattenere un rapporto con l’assoluto. Per Marcello Lani fare arte è una questione di vita, è pane quotidiano, come testimonia l’installazione in mostra che ci consegna i pennelli, i colori, i suoi occhiali posati sul taccuino, pregno di lavori e progetti, con l’ultimo bozzetto cui l’artista stava lavorando pochi minuti prima della morte: un acquerello dai colori squillanti, un ideale passaggio per andare verso la Luce. E c’è una spiritualità morandiana nel suo lavoro, un parallelismo che vede il grande l’artista bolognese e l’artista urbinate entrambi concentrati su una sola dimensione del reale: il paesaggio per Lani, il paesaggio e le bottiglie per Morandi e il linguaggio sereno di un’arte che ogni volta è indagine profonda, è scandaglio, viaggio "dentro le cose e ritorno".

Una tensione di estraniamento e figurazione metafisica in una atmosfera contemplativa che abbraccia un carattere identitario nella scelta del soggetto, anche riproposto attraverso l’incisione, e l’utilizzo di una tecnica inesorabile come l’acquerello che non ammette errori o ripensamenti. E’ il medesimo diario trasferito sulla carta, un bagaglio di meditazioni, ricordi, immagini che si nutrono dei contorni indefiniti dell’acquerello come in un sogno in cui l’artista abita e compone. C’è lo stesso carattere schivo che diviene medium per cogliere il senso della vita e dell’arte quando, come scrive Massimo Recalcati, "esistere significa dipingere, cioè rifiutare la notte, rifiutare il buio senza speranza della notte".

Fino al 16 luglio 2023

Palazzo Ducale Urbino

Sale del Castellare

Orario: tutti i giorni 17-19,30.

Ingresso libero