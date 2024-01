Il Colosseo torna ad immergersi nei favolosi anni ’90

Il Colosseo torna ad immergersi nel fantastico mondo degli anni ’90. Sabato 3 febbraio si rievoca la dance degli anni d’oro nella discoteca di Montecchio, in occasione del 45esimo compleanno di Stefano Tomassini, uno dei dj della domenica pomeriggio di metà anni ‘90 che ha scritto la storia del locale. Una big reunion che ha da subito ritrovato "entusiasmo e curiosità tra le persone – ha sottolineato il titolare Diego Mosciatti -. Percepiamo che la gente della nostra generazione ha bisogno di uno spazio tutto suo utile a rievocare ricordi. Un luogo per divertirsi qualche ora in compagnia, con questo intento ci stiamo adoperando per non deludere le aspettativei". Torna anche una parte importante dello staff che per anni ha accompagnato gli eventi storici al Colosseo, tra i dj: Stefano Tomassini; Willy e il vocalist Samuel Jeff. I fratelli maggiori Corrado Cori e Roby Revolution gestiranno per tutta la notte la console di Beat Villaborghese e non mancheranno i pr Spallacci, Pelo e Alessio Bucci. I biglietti per la serata (dalle 23 in poi) saranno disponibili nei botteghini del locale.

g.m