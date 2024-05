"Il colpo di grazia in pieno viso"

"Un colpo di grazia in pieno viso". E’ così che il pm Paolo Gubinelli ha descritto la dinamica dell’omicidio con l’ipotesi dell’aggravante del metodo mafioso. Era il Natale del 2018 quando in via Bovio viene ucciso Marcello Bruzzese, fratello del pentito Girolamo. Ieri alla corte d’Assise di Pesaro c’è stata la lunghissima discussione, circa otto ore, di due dei tre pm: Daniele Paci e Paolo Gubinelli. La requisitoria del pm Monica Garulli ci sarà alla prossima udienza, il 30 maggio quando verrà formulata la richiesta di pena ed è prevista anche la discussione del legale di parte civile e dei difensori dell’imputato Rocco Versace, 57enne calabrese accusato di essere il "palo" nell’omicidio. La sentenza è attesa per il 19 giugno. E saranno presenti, in collegamento dal sito riservato in cui si trovano, anche Girolamo Bruzzese e Luciana e Lucia Bruzzese, sorelle della vittima. Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro sono già stati condannati all’ergastolo dal tribunale di Ancona e ieri in tribunale sono stati ricostruiti i rapporti con l’imputato e le intercettazioni con la famiglia Crea che, per l’accusa, potrebbe essere stata la mandante nell’omicidio.

a.m.