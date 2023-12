Il colpo di Stato di Federico e Ottaviano

Federico, duca di Urbino, portava il cognome “di Montefeltro“. Suo “fratello“ (?) portava il cognome “degli Ubaldini“. Come è possibile? E soprattutto, cosa c’entra quel punto interrogativo tra parentesi? Su quel "punto interrogativo tra parentesi" se ne discute oggi, a partire dalle ore 15, a Palazzo Passionei a Urbino, in una giornata di studi organizzata dall’Università di Urbino. Il punto verte sul gossip, sul pettegolezzo che girava a corte già nel XV secolo: "Federico non è figlio di suo padre Guidantonio, ma è nipote di Guidantonio, poiché sarebbe figlio di sua figlia".

Come cantavano i Ricchi e Poveri? "Che confusione, sarà perché ti amo", oppure scomodiamo Rossini con "La calunnia è un venticello". Federico sarebbe il primo figlio di Bernardino Ubaldini della Carda e di sua moglie Aura di Montefeltro, quest’ultima era realmente figlia del conte di Urbino, Guidantonio. Il secondo figlio di quella bella coppia, nato un anno dopo rispetto a Federico (nel 1423), era Ottaviano Ubaldini. Il gioco è fatto: Federico e Ottaviano sono fratelli. La questione è un cold case (un caso irrisolto) di notevole portata. Guidantonio fece passare Federico, figlio "bastardo nato da una sua concubina" (questa la versione ufficiale), come figlio legittimo poiché sprovvisto di eredi maschi. Trascorsero cinque anni e nacque un altro erede maschio a Guidantonio, chiamato Oddantonio e, questa volta, figlio della moglie legittima. Oddantonio, sebbene più giovane, divenne duca di Urbino scalzando Federico dalla successione. Federico, in combutta con Ottaviano ordì una sommossa contro Oddantonio e gli "urbinati" uccisero il duca. Il nuovo duca sarà Federico ("Caino!" lo chiamava Sigismondo Pandolfo Malatesta). Il colpo di Stato ordito dagli Ubaldini è servito.

Daniele Sacco