Il comandante. Saviano al Radiomobile

E’ arrivato un nuovo comandante all’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Fano. E’ il Luogotenente Gianni Aristide Saviano, promosso dalla locale stazione, un ispettore che vanta importanti esperienze maturate in passato Cerignola (FG) e nelle Province di Reggio Emilia e Rimini. In questi giorni sotto la sua fresca guida i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno eseguito mirati controlli a Fano, Fossombrone e Marotta: oltre 100 le persone controllate nel weekend, 50 i veicoli controllati e contestate 5 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. A Fano, poi, un giovane già sottoposto a Daspo urbano con divieto di frequentare i locali pubblici è stato sorpreso all’interno di un bar; un 50enne è stato invece sorpreso alla guida del proprio motociclo sprovvisto della patente perché revocata. A Fossombrone un giovane è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e a Marotta, in un locale notturno, è stato sanzionato per ubriachezza molesta un giovane a seguito di intervento richiesto dai gestori.