Il comitato non molla: "No Eurospin, ecco le firme"

Il Comitato “No Eurospin" di via Zanardelli-Pantano vuole mettere una lente di ingrandimento sul caso e capire se e cosa succederà. I rappresentanti del Comitato, che hanno raccolto quasi duecento firme ("e ci siamo fermati per questione di tempo, ma tanti altri cittadini che abitano a Pantano chiedono di firmare") hanno consegnato ieri mattina la petizione, dopo la raccolta firme dei residenti, alla nuova Giunta del Comune con a capo il nuovo sindaco, Andrea Biancani. "Con questo documento – si legge nella nota inoltrata al sindaco Biancani – si ribadisce la netta opposizione degli stessi all’eventuale variante al Prg 2003 sulla costruzione dell’ottavo supermercato, ad opera di Eurospin, nell’area ex Rover - ex Lanaflex - Paver, in un raggio di un chilometro quadrato, in una zona ove sarebbe attualmente prevista prevalentemente edilizia residenziale"

Secondo i residenti che hanno firmato la petizione "l’eventuale costruzione del supermercato creerebbe, infatti, notevoli problematiche di viabilità in una zona esclusivamente residenziale. La petizione, ripresentata ieri, chiede inoltre ai destinatari in indirizzo, ovvero sindaco, assessori e componenti della giunta comunale, un cenno di avvenuta ricezione della stessa, visto che a seguito della precedente presentazione alla vecchia Giunta Ricci, nessun assessore e/o consigliere ha provveduto a contattare i referenti del comitato. Attenderemo dunque qualche giorno dalla consegna ai destinatari, per poi chiedere un nuovo incontro con il sindaco Biancani, per un’ulteriore conferma di quanto promesso in campagna elettorale sulla destinazione d’uso dell’area in questione".

Una rappresentanza del Comitato aveva incontrato il candidato a sindaco Biancani vicino all’area interessata ricevendo assicurazione dallo stesso: "Con me l’ipermercato non si farà, perché in quell’area non serve e andrebbe ad appesantirla ulteriormente anche sul piano della circolazione", aveva commentato Biancani. Assicurazioni erano arrivate anche dall’assessora Della Dora: "Il caso non esiste, l’amministrazione ha detto subito no alla possibilità di variante, non c’è alcun atto in merito né ci sarà". Ma ora i residenti chiedono di vedere le carte. Il no di una delle residenti della zona, che avrebbe messo sul piatto l’edificabilità di un’altra proprietà personale in un altro quartiere, aveva rotto il fronte della vendita in blocco dell’area. Ma, aveva assicurato Biancani, "anche se la signora vende, diremo no al supermercato".

Davide Eusebi