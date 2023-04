Il Comitato pro ospedale rincorre la giunta: "Basta con le ambiguità"

Il Comitato pro ospedale torna a esprimersi sul problema dell’ospedale che non c’è più. Così si esprime, tra l’altro: "Per il ritorno di un vero ospedale a Fossombrone, la giunta Berloni, incalzata dalle domande di una nostra lettera aperta, ha finalmente battuto un colpo con un comunicato stampa di Marco Bartoli (presidente della commissione speciale del consiglio comunale sulla sanità, ndr) dopo un silenzio di ben 4 mesi. L’ultima volta che si espresse fu a novembre dopo la videoconferenza con Saltamartini per la discussione della delibera del consiglio monotematico sulla sanità, dopo la quale, nonostante il diniego al ritorno dell’ospedale, lo stesso Bartoli dichiarava con ottimismo che si respirava “aria nuova“. Oggi, invece, sorpresi, leggiamo che Bartoli sulle richieste del consiglio monotematico avrebbe voluto “risposte differenti“ dalla Regione. Ma come? Perché vengono rese due dichiarazioni totalmente discordanti? Vorremmo che sulla sanità il Comune sostenesse una posizione chiara, netta e senza ambiguità, ma non è così. Leggiamo inoltre dal comunicato che la giunta Berloni starebbe “lottando senza indugi“ per “privilegiare il dialogo con la Regione“. Ma dopo quattro mesi di silenzio, di che dialogo si parla? La giunta Berloni non si è neanche preoccupata di chiedere un’audizione in Commissione sanità regionale per sostenere le 10 richieste approvate all’unanimità in consiglio. A rompere questo assordante silenzio ci abbiamo pensato noi del Comitato, ottenendo l’incontro in Regione".

Ancora: "Già in altre occasioni siamo stati tacciati dalla giunta di essere “polemici speculatori“, quando di fatto abbiamo solo sostenuto l’unanime delibera che richiede un ospedale di base a Fossombrone. D’altra parte, per la riapertura del nostro nosocomio e degli altri piccoli ospedali nelle Marche si sono pubblicamente espressi l’attuale presidente del consiglio Meloni, con il presidente della Regione Acquaroli e il ministro Salvini, nonché l’assessore regionale Baldelli, ma su questo la giunta ha deciso di “fingere di non ricordare“. Assistiamo così al triste spettacolo di questa maggioranza comunale che si dimostra del tutto debole di fronte alla politica sanitaria regionale e assurdamente arrogante verso il nostro Comitato".