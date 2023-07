Il comitato resta sulle barricate e avverte: "Non ci caschiamo"

"Non ci caschiamo". Il comitato di Urbino contro la discarica di Riceci lo dice forte e chiaro dopo la riunione del cda di Marche Multiservizi. "Con la mossa dell’altro ieri – scrivono – il cda si è tolto almeno per qualche mese dall’impiccio della crescente protesta contro il progetto di discarica a Riceci: un contentino, con un comunicato stampa che probabilmente aveva come obiettivo quello di calmare gli animi, di placare i toni della protesta e sbarazzarsi della presenza costante dei comitati sui vari canali di comunicazione, nelle strade e nelle piazze, in modo da poter mandare tutti in vacanza un po’ più sereni e con la convinzione di aver vinto almeno una battaglia. Non è esattamente così: non c’è stata alcuna sospensione scelta dal CdA, visto che Aurora l’aveva già richiesta e ottenuta il 10 luglio da parte della Provincia di Pesaro e Urbino. Una sospensione di 180 giorni per provvedere ad integrazioni richieste al progetto, né tantomeno c’è stato il ritiro dello stesso. Già in serata è partita una nota a tutti i comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (la pubblichiamo qui a destra, ndr) chiedendo di manifestare interesse entro il 31 dicembre ad ospitare la discarica, nella nota si allude alla necessità di investimenti per mantenere l’azienda Marche Multiservizi e della necessità di portare avanti il progetto, si allude ai possibili rincari Tari, si ribadisce che le dimensioni della discarica e la compagine societaria di Aurora rimarranno invariate. Non si risponde dunque né alle contestazioni sul sovradimensionamento del progetto, utile ai business (ricordiamo i 16 milioni l’anno di utili, e chiediamoci quanti ne vanno in Emilia-Romagna) né a quelle relative alla mancanza di trasparenza sia nel CdA della compartecipata, né ai quesiti sulla composizione di Aurora e sulle manovre economiche legate alla sua costituzione, sulle quali contiamo ancora che la procura faccia chiarezza. Insomma – la conclusione – il progetto rimane tale e quale, sotto a chi tocca Ovunque verrà ripresentato, noi lo combatteremo".