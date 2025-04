"Il comitato vadese della Croce Rossa ora ha finalmente i conti a posto"

"Il comitato di Croce Rossa di Sant’Angelo in Vado ora ha finalmente conti a posto e la liquidità per affrontare il futuro con serenità. Ora tocca a voi". È questo il messaggio di Maurizio Coracci, il commissario straordinario che la CRI regionale da gennaio ha messo a capo del nucleo vadese per traghettare alle elezioni del 25 maggio. Quella sarà la data cruciale per la Croce Rossa vadese: se non si troverà una nuova governance disposta a portare avanti l’associazione e ad assumersi il ruolo di presidente, il nucleo vadese verrà riassorbito da un comitato vicino. La presenza di Coracci -personalità d’esperienza, per tre volte commissario del comitato di Ancona- è sintomo che la CRI regionale tiene al suo nucleo vadese: "In questi mesi abbiamo avviato una spending review a 360 gradi che ha messo ad un tavolo commercialisti, revisori dei conti e comitato regionale. Ora finalmente c’è un equilibrio, e il Comitato non ha più debiti verso alcun fornitore e non ha più oneri e costi inutili per il prosieguo dell’attività. Le basi sono solide e la gestione di molto semplificata, da qui si può ricostruire il futuro della Croce Rossa vadese".

L’opera di ristrutturazione di Coracci è stata anche economica: "Il bilancio del 2022 era in negativo di 39mila euro, quello 2023 in positivo di 50mila a causa di una sopravvenienza attiva arrivata dal Comitato nazionale, nel 2024 è stato "rimangiato" tutto l’attivo, arrivando a quasi meno 37mila euro in bilancio. Abbiamo rivisto tutta l’operatività e in 3mesi siamo riusciti a dare equilibrio economico per poter ripartire in attivo". Coracci spiega anche la situazione operativa: "I dipendenti sono stati licenziati perché non c’erano presupposti di entrate tali da coprire i costi. È stata una scelta obbligata dettata dalla situazione deficitaria che va avanti dal 2022. Abbiamo dismesso i trasporti in convenzione con AST perché non erano remunerativi a tal punto da coprire i costi del personale ma per non far ricadere nulla sulla popolazione i servizi che svolgevamo sono rimasti in capo alla Croce Rossa, gestiti dai Comitati di Urbino e Fermignano". Ora la sfida sono le elezioni di maggio: "La nuova governance dell’associazione dovrà ricreare la base volontaristica per poter ampliare i servizi alla popolazione. Da queste fondamenta solide può nascere un piccolo gioiello di croce rossa. Serve il coraggio di ripartire che deve nascere dai volontari di questo territorio e occorre seguire lo spirito di Croce Rossa".

Andrea Angelini