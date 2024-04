Il commercio che resiste. Da Rotella alla Fim libro. La sfida delle saracinesche

di Antonella Marchionni

Si fa presto a dire "resilienti". Ma per i piccoli negozianti del centro storico, che combattono le insidie della grande distribuzione, del commercio online e delle grandi catene in franchising, questo non è solo un aggettivo abusato ma un impegno quotidiano. Dopo il "caso" di Nicoletta Rastelli che ha rilevato lo storico negozio di articoli elettrici scegliendo di lasciare la sicurezza del posto fisso, abbiamo raccolto le testimonianze di chi, da decenni, ogni mattina riapre la saracinesca mantenendo vivo il centro storico.

Uno dei decani è Mario Rotella, dell’orologeria di via Giordano Bruno, classe 1943. "Ho iniziato a lavorare quando avevo 7 anni – racconta -. La mattina andavo alle elementari e il pomeriggio facevo pratica nella bottega dell’orologiaio Annibale del Monaco, cugino del tenore Mario del Monaco. Nella sua bottega ho fatto pratica finché, con mio fratello, ho aperto il negozio in via Tebaldi, 20 metri più in là rispetto a dove si trova adesso. Qui in via Giordano Bruno mi sono trasferito nel 1967. Questa via era popolatissima di negozi, ce n’erano almeno una trentina, dal meccanico a quello che accomodava i televisori. Ora si è spopolata e siamo rimasti in 5". Mario Rotella lamenta il degrado in cui versa la via e della stessa opinione è anche sua moglie, al suo fianco nel negozio e compagna di vita da 45 anni: "Questa via è morta – commenta Mariangela Marino non senza amarezza -: siamo a 10 metri dalla casa comunale e la nostra speranza è che, mettendo a posto il complesso del San Domenico, questa zona riprenda vita".

Quella della "periferizzazione" delle vie immediatamente adiacenti alle arterie principali è un problema molto sentito e c’è anche chi decide di trasferirsi più in vista. E’ il caso del negozio Orafo Semprucci che, dalla sede storica di via Tebaldi, accanto al Conservatorio, è "emigrato" verso il Corso XI settembre. "Quando mio padre nel ‘74 ha aperto l’attività – racconta Simona Semprucci che, insieme alla sorella Silvia gestisce il negozio – qui c’erano tante imprese. Poi piano piano la via è andata morendo. E quindi ci siamo trasferite lungo il Corso inaugurando, sabato scorso, la nuova sede con una grande festa a cui ha partecipato anche l’assessore Vimini". "Ho iniziato nel 1972 come dipendente – racconta anche Dario Iacomucci, titolare della Fim libro di via Abbati, storica libreria e punto di riferimento anche per i testi scolastici -: poi nel 1980 mi sono messo in proprio e tutt’ora, a 74 anni, sono ancora in pista. Resisto alla grande distribuzione e ai centri commerciali fornendo un’alternativa che solo i piccoli possono dare: il consiglio, la vicinanza e il contatto con i clienti".

"I bimbi ci riconoscono perché diamo loro sempre un palloncino – racconta Cinzia Brincivalli che ha rilevato dalla zia lo storico negozio di scarpe Romerio in piazzale Lazzarini –: è una tradizione che ha introdotto mia zia, titolare dal 1983, e che io non ho mai abbandonato. I bambini ci vogliono talmente bene che ormai siamo alla seconda generazione: i piccoli a cui mia zia trovava la scarpina giusta negli anni ’80 sono ormai genitori e vengono qui con i loro figli".

Per Cna sono esempi virtuosi che vanno sostenuti per contrastare gli effetti dello spopolamento. "Occorre una politica incentivante – commenta il direttore Claudio Tarsi - che coinvolga anche le amministrazioni locali per trovare forme di agevolazione e sostegno (anche attraverso la riduzione delle tasse locali), di quelle attività che scelgono di rimanere o di riaprire in centro".