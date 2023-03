Il commissario Gentili in pensione, ma solo da direttore di distretto

Ha destato un certo stupore negli ambienti politici e non solo l’avviso comparso l’8 marzo sull’albo pretorio dell’azienda sanitaria territoriale di Ancona. Si tratta della domanda di pensione anticipata del dottor Gilberto Gentili, attuale commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale 1 e inserito nell’elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale. L’assetto attuale è stato prorogato fino al 16 aprile, dopodiché la commissione inizierà il lavoro per individuare in una rosa di circa 100 nominativi il più titolato a vestire i panni del direttore generale in una azienda sanitaria, quella di Pesaro-Urbino, che è la più complessa da gestire, dato che è sorta dalle ceneri di una azienda ospedaliera e deve ora mettere insieme tutta una serie di procedure per riorganizzare servizi e reparti. Proprio per la complessità del lavoro da prendere in carico, in tanti hanno pensato che al dottor Gentili, giunto a Pesaro dal Distretto di Senigallia da meno di un mese, l’esperienza fin qui vissuta avesse dato gli argomenti sufficienti per decidere serenamente di trascorrere l’estate ventura sotto l’ombrellone piuttosto che negli uffici di piazzale Cinelli, dove è collocato il management dell’azienda sanitaria. Ma la spiegazione sarebbe un’altra.

Fondamentalmente Gentili, dovendo comunicare con tre mesi di anticipo la scelta di andare in pensione (compirà 65 anni ad agosto) avrebbe deciso di organizzarsi per tempo in caso di mancata nomina a capo dell’Ast1: in quel caso non tornerà al distretto di Senigallia ma andrà in congedo. Diversamente, difficile immaginare che rifiuti un incarico per il quale ha già dato, accettando la nomina di commissario, la sua disponibilità. Per quanto riguarda il concorso la Regione avrebbe deciso di prendere tempo, dato che è rientrato in corsa, in virtù di una sentenza del giudice del lavoro al quale si era appellato, Massimo Esposito, ex sub commissario dell’Ast di Ascoli Piceno, mentre è atteso l’esito del ricorso di Daniela Corsi, sub commissario dell’Ast di Macerata.