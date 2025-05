Il commosso addio a Nello Foschi: "Un uomo che amava costruire"

Nello Foschi, un uomo perbene. Presieduta dal parroco don Daniele Brivio, Vicario arcivescovile, si è svolta nell’aula liturgica di Santa Maria de Cruce a Mazzaferro, la liturgia funebre in suffragio di Nello Foschi, cittadino esemplare, marito e padre amorevole, lavoratore instancabile. Ne ha delineato la figura, nell’omelia, il diacono Luigi Fedrighelli che ha citato alcune frasi significative di don Sandro De Angeli, missionario in Africa, già attivo a Santa Maria de Cruce: "Lo ricordo come uomo innamorato della sua famiglia, del suo lavoro e di quella fede semplice, sì, ma che dava senso alla sua vita. Mi sembra di averlo conosciuto abbastanza bene soprattutto nel tempo della costruzione dell’aula liturgica di Mazzaferro: era orgoglioso e pieno di gioia per mettere in opera tutte le sue competenze e capacità a servizio della comunità parrocchiale di cui è sempre stato membro attivo, anche se mai alla ricerca di apparire. Uomo tutto d’un pezzo, come quelle querce secolari che neppure le tempeste riescono ad abbattere".

Alla celebrazione sono intervenuti il sindaco Maurizio Gambini e alcuni assessori oltre a tantissima gente che si è stretta alle figlie Beatrice ed Elisabetta, assessore comunale, la quale, al termine della cerimonia, con voce commossa, ha ricordato il babbo con parole piene di affetto.

Giancarlo Di Ludovico