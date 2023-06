"Il compleanno di Mirko". Perché ’Zagor’ non muore mai

Mirko sempre nei cuori dei pesaresi. Oggi dalle 15 all’una al bistrot Legno in viale Trieste si terrà la terza edizione de "Il Compleanno di Mirko", una festa itinerante, ideata da un gruppo informale di amici di lunga data. Filippo Uguccioni, Andrea Angelini, Claudia Tebaldi, Lorenzo Scarpetti. Una iniziativa che nasce con l’intento di celebrare la figura di Mirko Bertuccioli, in arte Zagor Camillas, artista prematuramente scomparso nell’aprile del 2020 per Covid.

Sarà un’occasione per riunirsi e rendere omaggio a chi nel suo percorso di artista poliedrico ha significativamente contribuito ad arricchire il panorama culturale della sua città, sia nelle vesti di eclettico animatore culturale che in quelle di talentuoso musicista e performer. Per questo l’appuntamento nasce sotto l’egida di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica.

"Il compleanno di Mirko è sempre stata una giornata speciale – così Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro -, ancor più negli ultimi anni quando gli amici, gli artisti, gli artisti amici hanno cominciato a festeggiarlo in sua assenza ma in realtà in sua grandissima presenza. Perché le feste, i concerti e le occasioni di cui Mirko è stato protagonista, organizzatore e ideatore sono sempre stati momenti da vivere a tutto tondo nelle relazioni e questo si vedrà anche in questa grande giornata del 10 giugno che continuerà a raccontare storie, a mettere insieme persone ed emozioni".

Il programma di oggi prevede l’esibizione di numerose band musicali e Dj che si alterneranno sui due palchi a partire dalle 15: The Faccions, Me Boys, Dj Minaccia, My Sweet Kalashnikov, Soria, Campidilimoni e Container 47. Dopo i concerti, la festa prosegue sulla pista da ballo con Dj set a rotazione che coinvolgeranno i componenti delle band. Per l’intera giornata, l’area del parcheggio adiacente al locale si trasformerà in un piccolo mercatino di hobbisti al cui interno verrà allestito anche un campo per il gioco del Mölkky.

Il tratto finale di viale Trieste interessato dagli eventi sarà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Obiettivo: vivere una giornata ricca di musica ed emozioni in un’atmosfera rilassata e gioiosa in memoria di Mirko. Per chi vuole, prevista la possibilità di cenare al Legno.

Info. https:www.facebook.comcompleannodimirko b.t.