Il complotto del 22 luglio 1444. Un mistero che cambiò la storia

di Tiziano Mancini

La biblioteca ideale degli urbinati e degli appassionati di romanzi storici sta per arricchirsi di una nuova e originale opera focalizzata su uno degli avvenimenti più importanti di quel XV secolo che vide la città farsi protagonista della storia: il complotto che la notte del 22 luglio 1444 condusse a morte il primo Duca di Urbino, Oddantonio da Montefeltro, e subito dopo al governo della città il fratellastro Federico, immediatamente accorso per impedirne la caduta nelle mani dell’odiato nemico Sigismondo Malatesta.

Un evento ancora oggi avvolto da dubbi e misteri irrisolti, in quanto la storia la scrivono i vincitori ma anche perché i complotti hanno per loro natura uno svolgimento oscuro e destinato a rimanere tale per l’assenza di riscontri oggettivi. “La corte dei complotti“ del giovane autore urbinate Giovanni Volponi, pubblicato con il contributo di Prebord presso Leardini di Macerata Feltria in un pregevole formato editoriale, appare fin dalle prime battute come un ampio affresco della società del tempo, allargando la visuale del lettore sia in senso spaziale, dipanandosi parallelamente fra Gubbio e Urbino, sia in senso temporale, grazie al flashback che dall’incipit nel 1490 ci fa compiere un ulteriore viaggio nel tempo fino alla società della Urbino del 1427.

Nobili, borghesia emergente e semplici cittadini si presentano di volta in volta sulla scena attraverso dialoghi dal ritmo incalzante che non concedono tregua al lettore e lo appassionano grazie all’alternarsi di personaggi più o meno coinvolti nel complotto quali vittime, carnefici o testimoni inorriditi di un massacro che poi avrebbe fatto scalpore tra le corti del tempo.

Nel volume di Volponi, l’assassinio di Oddantonio e dei celebri "cattivi consiglieri" Manfredo da Carpi e Tommaso dell’Agnello da parte degli urbinati vessati dalle tasse e dagli oltraggi alle loro donne, si accompagnano a momenti di quotidianità che arricchiscono il racconto pur mantenendolo sempre nell’orbita funzionale alla narrazione.

Il volume sarà presentato alle 10,30 di giovedì 7 marzo nel salone dell’Isia in via Santa Chiara, 36. Dopo i saluti di Giorgio Londei, Presidente dell’associazione Urbino Capoluogo, del sindaco di Urbino Maurizio Gambini e di Giovanni Alvarez, amministratore Delegato della ditta Prebord di Pesaro, Volponi illustrerà genesi e contenuti del volume, di cui al termine dell’incontro i presenti potranno ricevere copia e degustare un aperitivo offerto da Giustogusto. Per l’occasione sarà aperto il varco Ztl con ingresso da via Matteotti e sosta in piazza Rinascimento.