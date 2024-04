Il Comune apre solo ora: "l’Ufficio Europa" per intercettare i fondi Pnrr

Forse non proprio alla buonora, l’Ufficio Europa è arrivato a Fossombrone. Che cos’è l’Ufficio Europa? Così lo descrive il vice sindaco Michele Chiarabilli (nella foto sopra col sindaco Berloni): "Una struttura interna (al Comune, ndr) dedicata all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei". Ancora Chiarabilli: "Promosso dall’amministrazione Berloni grazie al supporto della società Sinergia Consulenze, questo nuovo servizio si pone l’obiettivo di essere sempre aggiornati sui bandi e i finanziamenti disponibili al fine di sfruttare ogni opportunità e ottenere contributi per potenziare l’offerta alla comunità forsempronese".

Scrive la minoranza: "Nel 2022, l’Ufficio Europa veniva presentato dai nostri amministratori come una struttura organizzativa finalizzata al monitoraggio dei bandi Pnrr che avrebbe visto Fossombrone capofila operativo per altri 6 comuni. Insomma, un’operazione ambiziosa: evidentemente naufragata nel nulla, almeno fino ad oggi. Due anni fa, quando i bandi Pnrr bussavano prepotenti alle porte dei Comuni di tutta Italia, la giunta dichiarava che "dobbiamo agire non in tempi stretti ma strettissimi per rendere concretamente operativo il nuovo organismo". Dal suo insediamento questa amministrazione ha presentato sulla misura Next Generation Eu più di 16 milioni di euro di domande che sono state sonoramente bocciate, un danno enorme per la città, purtroppo irreparabile".

a.bia.