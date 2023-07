Il Comune azzera la Tari per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Fano azzera nuovamente la tassa sui rifiuti per le famiglie fanesi in difficoltà economica. "Aiutare i più deboli - spiega l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti - è un’azione di prerogativa per questa amministrazione". E così da ieri e fino al 28 agosto sarà possibile presentare domanda per ottenere l’agevolazione del 100% della TARI di competenza dell’anno 2023, riferita alle utenze domestiche.

Ne hanno diritto gli intestatari di una utenza domestica Tari, nel quale si risiede anagraficamente, purché al momento della presentazione della domanda sia in regola con i versamenti Tari di competenza dell’anno 2022 e gli arretrati. Inoltre, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere un ISEE per l’anno 2023 (redditi 2021), fino a 14mila euro. "E’ il terzo anno anno che mettiamo in campo questa manovra - dice l’assessora alle Finanze Sara Cucchiarini - in dialogo con le sigle sindacali e il Consiglio comunale. Sappiamo bene infatti come il caro prezzi abbia portato difficili risvolti economici sui bilanci familiari in un periodo dai contorni complicati".

L’agevolazione è totale e verrà erogata ai beneficiari, nel limite delle risorse disponibili, con le seguenti modalità: per la prima rata già emessa da Aset S.p.A. con scadenza al 30 Giugno scorso, per chi ha pagato è previsto il rimborso tramite bonifico IBAN o pagamento diretto; per chi non ha ancora provveduto al pagamento c’è invece l’azzeramento d’ufficio dell’importo. Per il saldo, invece, con scadenza rispettivamente ad Ottobre 2023 e Febbraio 2024 si provvederà all’azzeramento d’ufficio. "La domanda - spiegano dal Comune - dovrà essere trasmessa utilizzando esclusivamente la modalità online, collegandosi alla piattaforma dedicata, con autenticazione mediante SPID (https:www.spid.gov.it), oppure con Carta d’identità Elettronica, o Carta Nazionale dei Servizi, al seguente link: https:comunefano-pu.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?MODULE_TAG=TARI_UD5 "

ti.pe.