Il Comune blinda la Ztl. Otto nuove telecamere

Il Comune blinda la Ztl. Lo fa con 8 nuove telecamere che sorveglieranno altrettanti varchi d’ingresso al centro storico: in piazza Lazzarini, piazzale Carlo Albani, via Massimi, via Della Ginevra, via Branca, via Rossini, via Curiel e via Mammolabella. I lavori inizieranno oggi, e comporteranno tutta una serie di divieti e modifiche alla viabilità che andranno avanti fino a venerdì. I lavori consistono nella installazione dei nuovi pali e relativi dispositivi, dopo che già nei mesi scorsi erano state sostituite le prime telecamere. "Si tratta di dispositivi ad altissima definizione – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci – in grado di rilevare ogni tipo di veicolo a motore, dai ciclomotori, ai motocicli, fino ai quadricicli leggeri, oltre naturalmente alle autovetture e autocarri".

Quattro dispositivi saranno installati da oggi in piazza Lazzarini, piazzale Carlo Albani, via Massimi, via Della Ginevra e riguarderanno il controllo degli accessi in Ztl. Altri due nuovi impianti, il primo collocato in via Branca, all’altezza di via Almerici, il secondo in via Rossini, all’altezza di via Mazzolari, controlleranno invece l’accesso all’area pedonale urbana (Apu). Seguiranno poi le installazioni di altri due varchi in via Curiel e in via Mammolabella, con tempi tecnici di poco più lunghi.

Un’operazione che punta a regolarizzare gli accessi e tutelare di conseguenza le esigenze dei residenti, che spesso non trovano parcheggio proprio per l’andirivieni selvaggio di veicoli non autorizzati. "Questo sistema di videosorveglianza – aggiungono Biancani e Mengucci - ci permetterà di limitare gli accessi esclusivamente a chi ne ha diritto. In questo modo ci saranno maggiori garanzie per la sosta dei residenti, si eviteranno parcheggi selvaggi, ci sarà meno inquinamento e aumenterà la vivibilità". Già durante una prima fase sperimentale il Comune aveva potuto accertare e sanzionare diverse situazioni irregolari di scooter e moto transitate nella Ztl senza alcun permesso".

Dunque, per tutta la durata dei lavori, ci sarà il divieto di transito e di sosta (eccetto autorizzati) con rimozione, in via della Ginevra, piazzale Lazzarini, via Albani, via Massimi, via Branca (intersezione con via Almerici), via Rossini (intersezione con via Mazzolari).