"Il Comune ceda all’Isia parte dei locali che vuol vendere"

Urbino e il Montefeltro chiede al sindaco di celebrare i 50 anni dalla fondazione dell’Isia destinando all’Istituto superiore per le industrie artistiche almeno parte dei locali a esso attigui che il Comune ha recentemente messo in vendita. Questo, in considerazione della richiesta di spazi aggiuntivi per la didattica reiterata da tempo dall’istituto.

"Forse non tutti sanno che nel 2024, oltre al centenario della nascita di Paolo Volponi, ricorrerà anche il cinquantesimo anniversario della nascita del prestigioso Isia (1974 - 2024) – spiegano i consiglieri comunali Giorgio Londei e Federico Cangini –. In tale occasione, noi pensavamo e pensiamo che il modo migliore per festeggiare l’anniversario sarebbe andare incontro all’annosa questione dell’istituto, che reclama – oggi più che mai – spazi per la propria attività didattica. Pertanto, noi chiediamo che il sindaco, Maurizio Gambini, e la Giunta comunale prendano in considerazione tale richiesta, modificando, anche parzialmente, la delibera di vendita dei prestigiosi locali attigui all’Isia. Sarebbe un atto di grande saggezza e apprezzato da tutti consentire di ampliare un istituto che onora non solo Urbino, città patrimonio Unesco, ma anche l’Italia e il mondo dell’arte".

n. p.